中国资管：上周银行理财产品发行762款，债券和货币市场类收益下降

路透北京7月21日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周 （7月12日-7月18日）66家银行共发行了762款理财产品，发行银行数较上期报告增加1家，产品发行量增加54 款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共190款，市场占比为24.93%；非保本型理财产 品共572款，市场占比为75.07%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 314 +32 其中：人民币 283 4.91% 外币 31 2.95% 组合投资类 409 5.32% +18 融资类 3 6.13% +1 结构性产品 36 6.10% +3 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 27 4.14% 4.27% 1个月至3个月（含） 380 5.07% 5.06% 3个月至6个月（含） 203 5.20% 5.29% 6个月至1年（含） 142 5.19% 5.23% 1年以上 10 6.48% 8.64% 没有无固定期限产品发行 上周44家银行共发行了283款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为730天；预期年 化收益率最低2.70%，最高为6.10%，与上期报告相比最低预期收益率下降20个基点，最高预期收益率下降70个 基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 18 6.36% 4.04% 1个月至3个 166 58.66% 4.88% 月 3个月至6个 60 21.20% 5.02% 月 6个月至1年 38 13.43% 5.24% 1年以上 1 0.35% 5.80% 上周6家银行共发行的31款外币债券和货币市场类理财产品。其中，美元理财产品12款，平均预期收益率2 .85%。 **180款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1032款产品到期，公布了到期收益率的182款产品中，180款实现最高预期收 益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品474款，债券和货币市场工具类产品515款，结构性产品40 款。其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.24%，较上期报告上升5个基点；外币债券类产品平均到期收益 率为2.23%，较上期报告下降61个基点。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有36款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为招商银行 发行的“钻石财富系列之新华·普利宏铭优先理 财计划（103015）”，该组合投资类产品期限为1096天，实现了7.10%的年化收益率。 截至7月18日，正在运行的205款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有178款（占比86.83 %），所有产品近一年的平均净值增长率为12.19%。其中，花旗银行的“百达基金-医药”位列产品收益榜首位 ，其近一年的累计收益率为36.25%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，15款近一年累计收益率为正，招商银行<60003 6.SS> 的“德盛总回报亚洲股票基金链接”产品以24.28%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正 在运行的189款QDII理财产品中，有163款产品（占比86.24%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 黄凯)