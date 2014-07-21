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市场报道 | 2014年 7月 21日 星期一 14:55 BJT

《汇市简讯》欧元温和回升，美元/日圆坚守101.00期权障碍

0638 GMT

* 因逢日本节假日，今天市场淡静且交易量较小

* 交易量曲线持稳，靠近周五收盘水平

* 欧元温和回升，因1.3500期权障碍已破

* 美元/日圆仍坚守101.00障碍位，限制交易需求(完)

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(编译 朱晓军；审校 高琦)
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