全球矿业：饱受罢工困扰，英美铂金决定卖出南非矿场

路透约翰内斯堡7月21日 - 全球最大的铂金厂商--英美铂金 周一表示，计划出售Union矿场，Rustenburg业务和一家在南非的合资公司。在经受持续五个月的罢工冲击后，此举丝毫不出人意料。

公布年中业绩时，英美铂金称AMCU工会领导的薪资罢工，已经导致公司减产超过42万盎司。该公司普通每股盈余(EPS)降至0.60美元，降幅接近90%。

英美铂金表示，“在资本紧张的情况下，我们决定退出Union和Rustenburg的矿场，以及Pandora合资公司。”

分析师称，英美铂金位于Rustenburg的五处矿场和Union矿场价值在10亿至20亿美元之间。(完)