全球矿业：饱受罢工困扰，英美铂金决定卖出南非矿场

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透约翰内斯堡7月21日 - 全球最大的铂金厂商--英美铂金 周一表示，计划出售Union矿场，Rustenburg业务和一家在南非的合资公司。在经受持续五个月的罢工冲击后，此举丝毫不出人意料。
公布年中业绩时，英美铂金称AMCU工会领导的薪资罢工，已经导致公司减产超过42万盎司。该公司普通每股盈余(EPS)降至0.60美元，降幅接近90%。
英美铂金表示，“在资本紧张的情况下，我们决定退出Union和Rustenburg的矿场，以及Pandora合资公司。”
分析师称，英美铂金位于Rustenburg的五处矿场和Union矿场价值在10亿至20亿美元之间。(完)
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