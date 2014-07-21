中国债市：IRS明显回落，因七天回购利率波幅较小及技术性调整需求

路透北京7月21日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一大幅回落，交易员表示，今日七天期回购加权利率波幅较小，且IRS近期高歌猛进后，出现技术性修正亦属正常。

中国银行间市场周一隔夜和七天期回购加权利率 小幅上行，资金供给总体仍不宽裕；缴税仍有一定影响但将渐趋弱化，不过密集的新股IPO将于本周中袭来，资金面明后天将面临进一步考验。

“一年和五年的都下来了，虽然资金有点紧张，不过七天资金价格涨得不多，大家可能还是看着回购利率。”上海一银行交易员称。

他并指出，本周比较关注的将是资金面的情况，此外本周公开市场到期资金仅180亿元人民币，央行暂停正回购存在可能。

中国广发银行最新报告认为，预期IRS本周会回落，但幅度预计不大，毕竟R007可能因冻结资金而小幅上涨。总之，资金面难有宽松，债券和IRS利率震荡为主，这主要取决于资金面松紧程度。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.8847/3.9967 3.9850/4.0620 4.1520/4.2287 4.3470/4.4310 4.3313/4.6538

上日 3.9634/4.0784 4.0750/4.1575 4.2571/4.3425 4.4275/4.5150 4.4279/4.7479

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变动 -0.0787/-0.0817 -0.0900/-0.0955 -0.1051/-0.1138 -0.0805/-0.0840 -0.0966/-0.0941

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。