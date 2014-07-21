中国债市：IRS明显回落，因七天回购利率波幅较小及技术性调整需求

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透北京7月21日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一大幅回落，交易员表示，今日七天期回购加权利率波幅较小，且IRS近期高歌猛进后，出现技术性修正亦属正常。
中国银行间市场周一隔夜和七天期回购加权利率 小幅上行，资金供给总体仍不宽裕；缴税仍有一定影响但将渐趋弱化，不过密集的新股IPO将于本周中袭来，资金面明后天将面临进一步考验。
“一年和五年的都下来了，虽然资金有点紧张，不过七天资金价格涨得不多，大家可能还是看着回购利率。”上海一银行交易员称。
他并指出，本周比较关注的将是资金面的情况，此外本周公开市场到期资金仅180亿元人民币，央行暂停正回购存在可能。
中国广发银行最新报告认为，预期IRS本周会回落，但幅度预计不大，毕竟R007可能因冻结资金而小幅上涨。总之，资金面难有宽松，债券和IRS利率震荡为主，这主要取决于资金面松紧程度。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.8847/3.9967 3.9850/4.0620 4.1520/4.2287 4.3470/4.4310 4.3313/4.6538
上日 3.9634/4.0784 4.0750/4.1575 4.2571/4.3425 4.4275/4.5150 4.4279/4.7479
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变动 -0.0787/-0.0817 -0.0900/-0.0955 -0.1051/-0.1138 -0.0805/-0.0840 -0.0966/-0.0941
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年6月人民币IRS成交的名义本金总额约3,008.32亿元，较5月的2,619.69亿增约一成半。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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