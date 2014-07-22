路透专访：台湾富邦产险看好大陆车险高成长，不排除寻求并购--董事长

* 看好大陆车险业务高成长，申请筹设四川分公司

* 亚洲布局首重中国，越泰菲也有着墨

* 不排除在中国及东南亚寻求并购机会

记者 詹静宜

路透台北7月22日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 旗下富邦产险董事长龚天行周二表示，看好大陆车险业务高成长性，今年产险业务扩展将以大陆为重点，已申请筹设四川分公司，并不排除寻求并购大陆产险公司。

龚天行今天接受路透专访时并指出，富邦产险已在大陆福建、重庆及大连设立省级分公司，现正申请筹设四川分公司，冀明年上半年顺利开业，计画开发大西部产险市场。

“能够用并购方式拿到几家分公司也是我们可能方向之一。”他称。

富邦产险旗下富邦财险自2012年11月获得中国保监会许可经营机动车交通事故责任强制保险(交强险)，为台资首批开放交强险经营许可的产险公司，其中车险为大陆产险最主要业务之一，占比高达七成。

他表示，受惠于交强险的开放，使得大陆车险业务大幅度成长，今年大陆产险业绩应该可以做到6亿人民币，今年保费收入成长率约达60-70%，明显优于台湾过去几年来平均产险保费收入的4-5%成长率。

他认为，今年对富邦产险大陆布局发展轨迹是非常重要的转折点，因为今年大陆产险保费收入仍会继续成长，但亏损会减少，已经到“拐点”，预计2016-2017年大陆产险业务应该达到损益两平。

富邦财险自2010年10月在福建厦门开业，目前资本金为5亿人民币，最近将再增资2亿人民币，预计2016年再增资2亿人民币，增资速度取决于扩点速度而定。

**东南亚布局越、泰、菲**

富邦产险海外市场除了积极布局中国外，龚天行指出，目前在越南设有子公司，虽然受到越南排华事件影响有些损失，但仍不会放弃越南，会在越南继续经营下去。

他也称，富邦产险也在泰国及菲律宾已成立保经公司，掌握客户、熟悉当地业务环境，在伺机寻求机会成立保险公司，包括并购方式成立产险公司。

其中他点名看好泰国，尽管泰国政经局势比较动荡，但近年伴随经济成长，今年泰国产险保费收入已超过台湾产险保费规模。

“泰国也是要看看有没有机会!”他说。

他坦言，东南亚保险市场成长比较快，将先掌握客户，再伺机取得当地保险执照，当然也不排除透过并购方式扩展产险版图。

**股市投资偏好高配息个股**

根据富邦产险资金运用表显示，今年第一季资金运用总计为518.24亿台币，其中在有价证券及海外投资的投资金额较高，各达230.14亿、169.78亿。

龚天行指出，产险公司相对于寿险公司投资证券比重较高，不过产险公司投资股市的总体投资规模明显低于寿险、影响性有限，股市投资多选择固定高配息及风险系数较低的个股。

“有增持一些股票部位，第二季可以看得到。”他称。

至于债券投资方面，龚天行表示，随着美国量化宽松(QE)将结束，市场预期美国将升息导致市场波动，不过上半年长券端殖利率反而下跌， 可能比较出乎意料之外。

他分析道，长期来看，随着美国经济缓步回升，美国料将升息，过程中对既有固定收益产品将受到评价压力，不过新资金可以取得较高收益率的产品，对保险公司当然是好处。