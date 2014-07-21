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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 15:19 BJT

印度债市：公债上涨，因政府可能放宽外资购买公债限额

路透孟买7月21日 - 印度指标公债价格周一上扬，因报导称该国可能通过调整配额子类别，从而提高外国机构投资者购买公债的限额，同时保持总体限额不变。

NewsRise和彭博报导称，印度政府可能将外国机构投资者(FII)购买公债的限额提高50亿美元至250亿美元，并将长期投资者可以购买的比例从100亿美元下降至50亿美元。

NewsRise报导称，进行这些调整后，FII公债投资总体限额将保持在300亿美元。

彭博表示，印度央行可能最早于周一发布调整标准的通知。

0655 GMT，印度10年期指标公债收益率(殖利率) 报8.73%，盘中下滑4个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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