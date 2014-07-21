印度债市：公债上涨，因政府可能放宽外资购买公债限额

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透孟买7月21日 - 印度指标公债价格周一上扬，因报导称该国可能通过调整配额子类别，从而提高外国机构投资者购买公债的限额，同时保持总体限额不变。
NewsRise和彭博报导称，印度政府可能将外国机构投资者(FII)购买公债的限额提高50亿美元至250亿美元，并将长期投资者可以购买的比例从100亿美元下降至50亿美元。
NewsRise报导称，进行这些调整后，FII公债投资总体限额将保持在300亿美元。
彭博表示，印度央行可能最早于周一发布调整标准的通知。
0655 GMT，印度10年期指标公债收益率(殖利率) 报8.73%，盘中下滑4个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)