《交易视点》中国债市收益率回落空间不大，仓位回补需谨慎--中金

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透上海7月21日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，近期可以关注中短期债券的仓位回补机会，收益率可能会有阶段性的回落，但整体收益率的回落空间可能不大，对于长期债券需要更为谨慎，尽可能不通过长期债券来博弈市场的反弹。
同时，考虑到下半年市场可能仍有利空因素，市场走势会有所反复，收益率比目前水平继续升高的可能性依然存在，因此仓位回补后的博反弹操作需要及时止盈，不宜恋战。
**经济弱复苏有望持续**
我们认为，经济反弹是否可持续的症结还在房地产，预计未来房地产市场边际改善的可能性大，经济弱复苏有望持续。
从总需求看，房地产投资的走势是关键，尽管商品住宅销量继续下降，但降幅有收窄趋势，这意味着商品住宅投资增速下降空间有限，此外保障房投资依然是房地产投资的托底力量，预计房地产投资有望趋稳；结合基建投资增长和外需弱复苏，总需求改善的可能性大。
从总供给看，由于经济持续运行在目标下限附近，国有及其控股企业增加值有望继续回升，房地产市场边际改善意味着中上游工业有望走出低迷，并将带动下游工业回升，需求改善有助于主要服务业增加值增速企稳，并对冲财政支出年末可能放缓的不利影响。
综合来看，在房地产边际改善背景下，经济弱复苏有望持续。去年7-8月工业增加值基数较高，可能拖累今年同期工业增加值同比增速，并导致8月成为工业增加值同比低点。不过，经济环比增长动能依然平稳，预计四季度随着需求复苏经济快速回升的可能性大，全年GDP有望实现7.5%的目标。
**三季度仍是利率债的供给高峰**
7月份以来，债券收益率尤其是利率债收益率出现了较大幅度的回调，利率债收益率回升到了5月初的水平。相当于债券价格在5-6月份的较大涨幅悉数抹去。市场对收益率如此快的回调感到错愕。
但在我们看来，市场的这一轮调整是在预料和情理之中的。并非是最近市场太悲观了，而是5、6月份的时候投资者对于债市过于乐观。目前是对此前过度乐观情绪的纠正。
我们一直强调，今年是利率市场化加速发展的一年，无论货基还是银行理财都以历史上最高的速度在扩张，直接导致银行表内存款被持续分流。银行表内存款减少尤其是活期存款减少的情况下，银行自营资金对债券（特别是利率债）的增量配置需求较为有限，对债券的配置只是节奏问题。
从历史上来看，收益率很少在三季度出现下行，存在所谓的“三季度魔咒”。今年来看，三季度仍是利率债的供给高峰。三季度利率债净增量可能接近8,000亿，一季度和二季度分别为4,200亿和7,000亿。
除了供给增加以外，需求也有所变化。这种变化源于我们对下半年债市的基本判断，即广义流动性的扩张可能使得狭义流动性相对收紧，且经济动能的回升使得央行货币政策再度大幅放松的可能性降低，市场此前的降准降息预期会有所落空。
事实上，随着近期资金面收紧，交易型机构逐步撤出，银行配置盘又回到了一种不紧不慢的节奏。
**收益率持续回升的可能性不大**
从历史经验来看，在收益率短期内有较大幅度调整后，部分交易型投资者会蠢蠢欲动博反弹，因此收益率持续回升的可能性不大。
短期内而言，本周11支新股发行对资金面和市场情绪仍会有一定影响。由于参与热情提高，本次新股申购累计冻结资金约7,000-10,000亿元。单日冻结资金可能超过6,000亿元，冻结资金峰值在7月24日。
但本周新股冲击过后，由于IPO处于补半年报状态，暂时可能不会有新发，资金面在7月份的缴税效应冲击后可能也会有一定的平复。8月份利率债由于到期量上升，净增量压力也会低于7月份和9月份。
因此，从资金面和供需关系而言，市场在近期较大幅度调整后可能会进入阶段性的平静修复期。中短期债券收益率可能会有一定幅度的回落。但长端利率的回落幅度可能相对较小。毕竟利率债在三季度的供需关系仍是不利于市场的，谨慎情绪难以消除。
对于长债而言，真正的考验可能还需要观察下半年通胀的变化（今年猪周期叠加厄尔尼诺可能导致年底到明年上半年的通胀升高）。预计10年国开债收益率难以回落到5.2%以下。(完)
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