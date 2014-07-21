《交易视点》中国债市收益率回落空间不大，仓位回补需谨慎--中金

路透上海7月21日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，近期可以关注中短期债券的仓位回补机会，收益率可能会有阶段性的回落，但整体收益率的回落空间可能不大，对于长期债券需要更为谨慎，尽可能不通过长期债券来博弈市场的反弹。

同时，考虑到下半年市场可能仍有利空因素，市场走势会有所反复，收益率比目前水平继续升高的可能性依然存在，因此仓位回补后的博反弹操作需要及时止盈，不宜恋战。

**经济弱复苏有望持续**

我们认为，经济反弹是否可持续的症结还在房地产，预计未来房地产市场边际改善的可能性大，经济弱复苏有望持续。

从总需求看，房地产投资的走势是关键，尽管商品住宅销量继续下降，但降幅有收窄趋势，这意味着商品住宅投资增速下降空间有限，此外保障房投资依然是房地产投资的托底力量，预计房地产投资有望趋稳；结合基建投资增长和外需弱复苏，总需求改善的可能性大。

从总供给看，由于经济持续运行在目标下限附近，国有及其控股企业增加值有望继续回升，房地产市场边际改善意味着中上游工业有望走出低迷，并将带动下游工业回升，需求改善有助于主要服务业增加值增速企稳，并对冲财政支出年末可能放缓的不利影响。

综合来看，在房地产边际改善背景下，经济弱复苏有望持续。去年7-8月工业增加值基数较高，可能拖累今年同期工业增加值同比增速，并导致8月成为工业增加值同比低点。不过，经济环比增长动能依然平稳，预计四季度随着需求复苏经济快速回升的可能性大，全年GDP有望实现7.5%的目标。

**三季度仍是利率债的供给高峰**

7月份以来，债券收益率尤其是利率债收益率出现了较大幅度的回调，利率债收益率回升到了5月初的水平。相当于债券价格在5-6月份的较大涨幅悉数抹去。市场对收益率如此快的回调感到错愕。

但在我们看来，市场的这一轮调整是在预料和情理之中的。并非是最近市场太悲观了，而是5、6月份的时候投资者对于债市过于乐观。目前是对此前过度乐观情绪的纠正。

我们一直强调，今年是利率市场化加速发展的一年，无论货基还是银行理财都以历史上最高的速度在扩张，直接导致银行表内存款被持续分流。银行表内存款减少尤其是活期存款减少的情况下，银行自营资金对债券（特别是利率债）的增量配置需求较为有限，对债券的配置只是节奏问题。

从历史上来看，收益率很少在三季度出现下行，存在所谓的“三季度魔咒”。今年来看，三季度仍是利率债的供给高峰。三季度利率债净增量可能接近8,000亿，一季度和二季度分别为4,200亿和7,000亿。

除了供给增加以外，需求也有所变化。这种变化源于我们对下半年债市的基本判断，即广义流动性的扩张可能使得狭义流动性相对收紧，且经济动能的回升使得央行货币政策再度大幅放松的可能性降低，市场此前的降准降息预期会有所落空。

事实上，随着近期资金面收紧，交易型机构逐步撤出，银行配置盘又回到了一种不紧不慢的节奏。

**收益率持续回升的可能性不大**

从历史经验来看，在收益率短期内有较大幅度调整后，部分交易型投资者会蠢蠢欲动博反弹，因此收益率持续回升的可能性不大。

短期内而言，本周11支新股发行对资金面和市场情绪仍会有一定影响。由于参与热情提高，本次新股申购累计冻结资金约7,000-10,000亿元。单日冻结资金可能超过6,000亿元，冻结资金峰值在7月24日。

但本周新股冲击过后，由于IPO处于补半年报状态，暂时可能不会有新发，资金面在7月份的缴税效应冲击后可能也会有一定的平复。8月份利率债由于到期量上升，净增量压力也会低于7月份和9月份。

因此，从资金面和供需关系而言，市场在近期较大幅度调整后可能会进入阶段性的平静修复期。中短期债券收益率可能会有一定幅度的回落。但长端利率的回落幅度可能相对较小。毕竟利率债在三季度的供需关系仍是不利于市场的，谨慎情绪难以消除。

对于长债而言，真正的考验可能还需要观察下半年通胀的变化（今年猪周期叠加厄尔尼诺可能导致年底到明年上半年的通胀升高）。预计10年国开债收益率难以回落到5.2%以下。(完)