投行观点：上调中国三季度GDP增速预估至7.4%，全年上调至7.5%--汇丰

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透北京7月21日 - 在中国二季度经济增速成功站上7.5%之后，投资银行汇丰控股(HSBC)周一宣布，上调中国2014年国内生产总值(GDP)增速预估至7.5%，原为7.4%；同时并将三季度增速预估从7.3%上调至7.4%。
该投行在最新研报中解释称，这主要是因为前期微刺激举措的效应将继续显现，而且决策者料继续维持宽松立场。
“（二季度）经济反弹给我们的预估带来上调风险。更为重要的是，地方和中央政府的偏宽松态度暗示，未来数月将有更多举措出台，”汇丰称，下半年政策面尤其是财政政策方面，将给经济带来更多支持，因为下半年往往是财政支出大幅增长期。
汇丰强调，其对中国经济前景的整体看法并未改变：短期而言，基建投资仍将是稳增长的政策选项，而市政债扩围、规范影子银行、以及国企改革等举措，将有助降低融资风险。
“货币和财政政策将继续保持宽松以巩固复苏势头，”报告指出，而央行会继续动用各种政策工具努力拉低企业的长期融资成本。
不过汇丰也表示，尽管6月房地产销售降幅有所收窄，但投资增速依然受到遏制，目前来看最大的下行风险仍是来自房地产领域。
“不过，我们的基本看法是，决策者手中一系列政策工具可以使用，预计能够抵消房地产市场带来的负面冲击，”报告称。
中国4月以来出台一系列“微刺激”政策，包括推进棚改和铁路基础设施等重大项目建设，扩大小微企业税收优惠范围，定向降准等。在政策暖风下，经济短期企稳迹象初显，二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。
而就在中国发布上半年宏观经济数据前夕，中国高层领导密集召开经济座谈会，把脉经济形势的同时亦引导市场预期。会议上发出区间调控和定向发力的清晰政策信号，再加上二季度经济增速站上7.5%，给担心经济下行的市场服下一颗“定心丸”。 (完) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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