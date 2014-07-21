背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透北京7月21日 - 中国央行周一称，经国务院批准，已于当日和瑞士国家银行(ECB) 签署了规模为1,500亿元人民币/210亿瑞士法郎的中欧双边本币互换协议。旨在为双边经贸 往来提供流动性支持，并维护金融市场稳定。 央行表示，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期；该协议的签署有利于推动两国 贸易和投资的便利化，还可为瑞士人民币市场的进一步发展提供流动性支持，促进人民币的 境外使用。 以下为中国央行公布的已经签署协议的具体内容一览: 伙伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年) 瑞士 1,500 2014-7-21 3 欧洲央行(ECB) 3,500 2013-10-9 3 印度尼西亚* 1,000 2013-10-1 3 冰岛* 35 2013-9-30 3 阿尔巴尼亚 20 2013-9-12 3 匈牙利 100 2013-9-9 3 英国 2,000 2013-6-22 3 巴西 1,900 2013-3-26 3 新加坡* 3,000 2013-3-7 3 乌克兰 150 2012-6-26 3 澳大利亚 2,000 2012-3-22 3 蒙古国 100 2012-3-20 3 土耳其 100 2012-2-21 3 马来西亚* 1,800 2012-2-8 3 阿联酋 350 2012-1-17 3 巴基斯坦 100 2011-12-23 3 泰国 700 2011-12-22 3 香港* 4,000 2011-11-22 3 韩国* 3,600 2011-10-26 3 哈萨克斯坦 70 2011-6-13 3 乌兹别克斯坦 7 2011-4-19 3 新西兰 250 2011-4-18 3 阿根廷 700 2009-4-2 3 印尼 1,000 2009-3-23 3 白俄罗斯 200 2009-3-11 3 注：*为续签互换协议。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)
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