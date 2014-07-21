表格：外资在韩国股市买超1,343亿韩元

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透首尔7月21日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,343亿韩元。外资已经连续五个交易日买超韩股，此间累计净买入9,198亿韩元的股票。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月21日 134.3 -170.9 42.2
7月18日 120.6 -253.2 128.0
7月17日 228.2 -121.6 -108.6
7月16日 155.1 -120.3 -34.9
7月15日 281.6 -148.0 -140.8
7月14日 -7.0 -9.5 23.1
7月11日 67.1 -253.5 203.3
7月10日 187.8 -246.9 76.0
7月 9日 -70.2 -108.5 187.1
7月 8日 96.8 -133.1 27.3
7月 7日 187.5 -249.5 70.3
7月 4日 33.0 -64.8 31.5
7月 3日 157.6 -116.8 -23.8
7月 2日 312.5 -50.0 -244.5
7月 1日 100.4 -127.9 38.5
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本月以来 1,985.2 -2,174.4 274.6
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今年以来 4,348.6 -4,161.0 369.0
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)