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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 15:40 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,343亿韩元

路透首尔7月21日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,343亿韩元。外资已经连续五个交易日买超韩股，此间累计净买入9,198亿韩元的股票。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月21日 134.3 -170.9 42.2

7月18日 120.6 -253.2 128.0

7月17日 228.2 -121.6 -108.6

7月16日 155.1 -120.3 -34.9

7月15日 281.6 -148.0 -140.8

7月14日 -7.0 -9.5 23.1

7月11日 67.1 -253.5 203.3

7月10日 187.8 -246.9 76.0

7月 9日 -70.2 -108.5 187.1

7月 8日 96.8 -133.1 27.3

7月 7日 187.5 -249.5 70.3

7月 4日 33.0 -64.8 31.5

7月 3日 157.6 -116.8 -23.8

7月 2日 312.5 -50.0 -244.5

7月 1日 100.4 -127.9 38.5

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本月以来 1,985.2 -2,174.4 274.6

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今年以来 4,348.6 -4,161.0 369.0

----------------------------------------------(完)
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