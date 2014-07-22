台湾数据：6月季调失业率跌至3.97%，创六年来新低--主计总处

路透台北7月22日 - 台湾主计总处周二公布，6月经季节调整后失业率为3.97%，上月为3.99%。

季调失业率的前低为2008年6月的季调失业率为3.95%。6月未经季节调整的失业率则为3.92%，上月为3.85%。