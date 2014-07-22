台湾数据：6月季调失业率跌至3.97%，创六年来新低--主计总处

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透台北7月22日 - 台湾主计总处周二公布，6月经季节调整后失业率为3.97%，上月为3.99%。
季调失业率的前低为2008年6月的季调失业率为3.95%。6月未经季节调整的失业率则为3.92%，上月为3.85%。
以下为6月经季调失业率相关细节：
6月 5月
失业率(%) 3.97 3.99
总劳动人口(千人) 11,525 11,526
就业者(千人) 11,067 11,067
失业者(千人) 457 460 (完)
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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(here) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
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