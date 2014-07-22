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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 08:47 BJT

台湾数据：6月季调失业率跌至3.97%，创六年来新低--主计总处

路透台北7月22日 - 台湾主计总处周二公布，6月经季节调整后失业率为3.97%，上月为3.99%。

季调失业率的前低为2008年6月的季调失业率为3.95%。6月未经季节调整的失业率则为3.92%，上月为3.85%。

以下为6月经季调失业率相关细节：

6月 5月

失业率(%) 3.97 3.99

总劳动人口(千人) 11,525 11,526

就业者(千人) 11,067 11,067

失业者(千人) 457 460 (完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(here) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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