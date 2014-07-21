金属期市：伦铜接近三周低点，受累于供应过剩前景

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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“这对于金属来说意义重大，不单单对于铜，铝和锌也是如此...我们总体上也预计今年下半年铜供给将会增加。”他补充道。
澳洲国民银行预计9月当季铜价应在每吨6,950美元。
伦敦铜价在6月时大跌75%至近六年低点，加剧市场的供给忧虑。不过从那之后，库存水平趋于持稳。纽约COMEX期铜则攀升至八个月高位。
上海期交所监控的仓库中，上周铜库存增加了28.9%。
上海期货交易所9月期铜 合约跌0.7%至每吨49,550元人民币(8,000美元)，脱离盘中稍早触及的近一个月最低水准。
美国商品期货交易委员会(CFTC)及路透最新数据显示，截至7月15日当周，投机客净多仓合约增加10,626口至48,994口，至少为2006年以来最高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/洪曦; 审校 艾茂林)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)