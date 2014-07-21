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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 15:50 BJT

金属期市：伦铜接近三周低点，受累于供应过剩前景

“这对于金属来说意义重大，不单单对于铜，铝和锌也是如此...我们总体上也预计今年下半年铜供给将会增加。”他补充道。

澳洲国民银行预计9月当季铜价应在每吨6,950美元。

伦敦铜价在6月时大跌75%至近六年低点，加剧市场的供给忧虑。不过从那之后，库存水平趋于持稳。纽约COMEX期铜则攀升至八个月高位。

上海期交所监控的仓库中，上周铜库存增加了28.9%。

上海期货交易所9月期铜 合约跌0.7%至每吨49,550元人民币(8,000美元)，脱离盘中稍早触及的近一个月最低水准。

美国商品期货交易委员会(CFTC)及路透最新数据显示，截至7月15日当周，投机客净多仓合约增加10,626口至48,994口，至少为2006年以来最高位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/洪曦; 审校 艾茂林)
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