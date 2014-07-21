《中国企业债发行日程表》--7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *滨州市滨城区 10 7 7/28簿记建档 上限7.50% AA 7/29-8/1 宏源证券 经济开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保提供担保) ========================================================================================= *扬州市江都 7 6 7/28簿记建档 -- AA 7/29-7/31 海通证券 沿江开发 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 郑州投资控股 7.2 7 7/17簿记建档 6.80% AA 7/18-7/22 国泰君安证券 有限公司 (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 曲靖经济技术 17 7 7/18簿记建档 *7.48% AA 7/21-7/23 国开证券 开发区建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权为担保) ========================================================================================= 重庆市江北嘴 10 7 7/18簿记建档 *6.50% AA+ 7/21-7/23 东方花旗证券 中央商务区投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 嵊州市投资 10 7 7/16簿记建档 7.60% AA- 7/17-7/23 国信证券 控股有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 山东世纪阳光 5 7 7/18簿记建档 *8.19% AA- 7/21-7/23 华英证券 纸业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 苏州高新区 10 7 7/21簿记建档 上限7.50% AA+ 7/22-7/24 东海证券 经济发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/由苏州城市建设投资发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 杭州市拱墅区 6 7 7/18簿记建档 *6.90% AA 7/21-7/25 国信证券 经济发展投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 莱州国资 13 7 7/22簿记建档 *上限7.20% AA 7/23-7/29 国信证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆西永 15 7 7/24簿记建档 上限7.00% AA+ 7/25-7/29 广发证券 微电子产业园 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 长春现代 11 7 7/24簿记建档 -- AA 7/25-7/29 平安证券 农业产业建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津广成 15 7 7/23簿记建档 -- AA 7/24-7/30 渤海证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 文登市城市 12 7 7/25簿记建档 上限6.99% AA 7/28 齐鲁证券 资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津水务 10 7 7/25簿记建档 -- AA 7/28-8/1 渤海证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 淮安新城 6 7 7/25簿记建档 上限9.00% AA 7/28-7/30 华泰联合证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 邯郸市中小 2.58 6 7/21簿记建档 上限9.5% AA+ 7/22-7/28 中航证券 企业集合 (第3年末附发行人全额赎回权/由邯郸市城市建设投资有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 杨文纨 审校 丁淑琴/曾祥进)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)