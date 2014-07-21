《中国企业债发行日程表》--7月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *滨州市滨城区 10 7 7/28簿记建档 上限7.50% AA 7/29-8/1 宏源证券 经济开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保提供担保) ========================================================================================= *扬州市江都 7 6 7/28簿记建档 -- AA 7/29-7/31 海通证券 沿江开发 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 郑州投资控股 7.2 7 7/17簿记建档 6.80% AA 7/18-7/22 国泰君安证券 有限公司 (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 曲靖经济技术 17 7 7/18簿记建档 *7.48% AA 7/21-7/23 国开证券 开发区建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权为担保) ========================================================================================= 重庆市江北嘴 10 7 7/18簿记建档 *6.50% AA+ 7/21-7/23 东方花旗证券 中央商务区投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 嵊州市投资 10 7 7/16簿记建档 7.60% AA- 7/17-7/23 国信证券 控股有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 山东世纪阳光 5 7 7/18簿记建档 *8.19% AA- 7/21-7/23 华英证券 纸业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 苏州高新区 10 7 7/21簿记建档 上限7.50% AA+ 7/22-7/24 东海证券 经济发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/由苏州城市建设投资发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 杭州市拱墅区 6 7 7/18簿记建档 *6.90% AA 7/21-7/25 国信证券 经济发展投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 莱州国资 13 7 7/22簿记建档 *上限7.20% AA 7/23-7/29 国信证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆西永 15 7 7/24簿记建档 上限7.00% AA+ 7/25-7/29 广发证券 微电子产业园 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 长春现代 11 7 7/24簿记建档 -- AA 7/25-7/29 平安证券 农业产业建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津广成 15 7 7/23簿记建档 -- AA 7/24-7/30 渤海证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 文登市城市 12 7 7/25簿记建档 上限6.99% AA 7/28 齐鲁证券 资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津水务 10 7 7/25簿记建档 -- AA 7/28-8/1 渤海证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 淮安新城 6 7 7/25簿记建档 上限9.00% AA 7/28-7/30 华泰联合证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 邯郸市中小 2.58 6 7/21簿记建档 上限9.5% AA+ 7/22-7/28 中航证券 企业集合 (第3年末附发行人全额赎回权/由邯郸市城市建设投资有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 杨文纨 审校 丁淑琴/曾祥进)