《交易视点》中国转债将窄幅震荡，IPO存扰动但结构性行情难改--中金

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透上海7月21日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，临近8月份，市场风险点增多，包括IPO恢复、业绩期来临、经济数据高基数效应等。由于股市、债市推动力都阶段性减弱，转债市场将进入窄幅震荡期。
报告同时认为，但结构性行情特征难改，热点可能在沪港通、中期业绩、重组板块等，仍有可为。
**市场回顾**
过去的一周，转债指数平淡，但个券精彩纷呈。经济数据发布、国企改革、楼市政策、海外波动相继影响股市，股市曾在周一大涨，随后又回归震荡走势，成交量略有放大，沪指累计上涨0.59%。
受大盘转债“杀估值”影响，转债指数当周微跌0.1%，表现不及股指，但个券仍旧精彩纷呈。
**宏观经济数据是上周市场的主要关注点**
我们判断，经济“托底无弹性”，单季GDP同比增速波动极小，在股市上的映射就是上下两难的震荡市；对经济增长的悲观预期修复随着数据出炉而告一段落，下半年“预期差”消失，市场正在形成GDP增速实现7.5%目标的预期。
同时，限购纷纷退出、住建部表态、销售数据略有好转等导致市场对房地产行业担忧略有下降。
由于M2超目标、信贷和社融数据较为强劲，对货币政策进一步放松形成制约。简言之，宏观环境对权益略有利，但大部分已经得以反应。对纯债仍不利，但中长期并不悲观。
**得失总结**
我们的逻辑仍是三季度宽货币向宽信用传导，经济增长预期修复，权益市场机会边际改善，来自债市的机会成本降低。
股市推动力仍是情绪>估值>业绩，使得股指虽然上下两难，但结构性行情特征明显，依赖情绪驱动的市场难免一波三折，小盘股和题材股更为受益，类债券品种表现稳定，这一判断与实际情况基本吻合。
节奏上延续此前的判断，估值驱动弱化，而正股推动机会更加明显；时点上，从5月下旬开始看好股市到7月中旬，临近8月份风险点稍有增多，但下半年均不忽视转债。
个券方面，以平安和南山为底仓，用小盘转债和题材转债进攻。
**IPO打新将是本周最大关注点**
而本周11只个股齐发，总规模达到33.96亿元，申购时间较上次更为密集，加上前一批的赚钱效应，本次申购仍将异常火爆。
打新对转债的影响表现为，资金面紧张而转债在债券资产中流动性最好，在去杠杆或融资困难时容易成为减持对象；股市存量资金参与打新并热炒新股，分流二级市场资金，从正股方面给转债带来调整压力；
此外，打新提升了其他资产的持有成本，投资者有可能通过减持其他资产或赎回债基的方式筹集打新资金，导致转债面临抛压。因此，打新火爆等很可能对本周转债市场构成小幅压力。
**个券点评**
个券方面，大盘转债中仍看好平安（沪港通），其次是工行，打新冲击可能带来低吸机会。
纯债替代类品种短期来自于纯债的推动力减弱，仍看好南山，低吸并埋伏深机和歌华，徐工在100元以上不建议追涨。小盘转债仍看好川投、久立、齐翔，中鼎前期已经建议减持。
题材转债短期排序是国金（业绩分配概念）、重工（军工）、隧道（国企改革等），我们前期曾建议减持该类转债。但重工等在110元以下仍建议重新关注增持机会。最后，我们对徐工、深机等转债作以点评，供参考。(完)
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