《交易视点》中国转债将窄幅震荡，IPO存扰动但结构性行情难改--中金

路透上海7月21日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，临近8月份，市场风险点增多，包括IPO恢复、业绩期来临、经济数据高基数效应等。由于股市、债市推动力都阶段性减弱，转债市场将进入窄幅震荡期。

报告同时认为，但结构性行情特征难改，热点可能在沪港通、中期业绩、重组板块等，仍有可为。

**市场回顾**

过去的一周，转债指数平淡，但个券精彩纷呈。经济数据发布、国企改革、楼市政策、海外波动相继影响股市，股市曾在周一大涨，随后又回归震荡走势，成交量略有放大，沪指累计上涨0.59%。

受大盘转债“杀估值”影响，转债指数当周微跌0.1%，表现不及股指，但个券仍旧精彩纷呈。

**宏观经济数据是上周市场的主要关注点**

我们判断，经济“托底无弹性”，单季GDP同比增速波动极小，在股市上的映射就是上下两难的震荡市；对经济增长的悲观预期修复随着数据出炉而告一段落，下半年“预期差”消失，市场正在形成GDP增速实现7.5%目标的预期。

同时，限购纷纷退出、住建部表态、销售数据略有好转等导致市场对房地产行业担忧略有下降。

由于M2超目标、信贷和社融数据较为强劲，对货币政策进一步放松形成制约。简言之，宏观环境对权益略有利，但大部分已经得以反应。对纯债仍不利，但中长期并不悲观。

**得失总结**

我们的逻辑仍是三季度宽货币向宽信用传导，经济增长预期修复，权益市场机会边际改善，来自债市的机会成本降低。

股市推动力仍是情绪>估值>业绩，使得股指虽然上下两难，但结构性行情特征明显，依赖情绪驱动的市场难免一波三折，小盘股和题材股更为受益，类债券品种表现稳定，这一判断与实际情况基本吻合。

节奏上延续此前的判断，估值驱动弱化，而正股推动机会更加明显；时点上，从5月下旬开始看好股市到7月中旬，临近8月份风险点稍有增多，但下半年均不忽视转债。

个券方面，以平安和南山为底仓，用小盘转债和题材转债进攻。

**IPO打新将是本周最大关注点**

而本周11只个股齐发，总规模达到33.96亿元，申购时间较上次更为密集，加上前一批的赚钱效应，本次申购仍将异常火爆。

打新对转债的影响表现为，资金面紧张而转债在债券资产中流动性最好，在去杠杆或融资困难时容易成为减持对象；股市存量资金参与打新并热炒新股，分流二级市场资金，从正股方面给转债带来调整压力；

此外，打新提升了其他资产的持有成本，投资者有可能通过减持其他资产或赎回债基的方式筹集打新资金，导致转债面临抛压。因此，打新火爆等很可能对本周转债市场构成小幅压力。

**个券点评**

个券方面，大盘转债中仍看好平安（沪港通），其次是工行，打新冲击可能带来低吸机会。

纯债替代类品种短期来自于纯债的推动力减弱，仍看好南山，低吸并埋伏深机和歌华，徐工在100元以上不建议追涨。小盘转债仍看好川投、久立、齐翔，中鼎前期已经建议减持。

题材转债短期排序是国金（业绩分配概念）、重工（军工）、隧道（国企改革等），我们前期曾建议减持该类转债。但重工等在110元以下仍建议重新关注增持机会。最后，我们对徐工、深机等转债作以点评，供参考。(完)