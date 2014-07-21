中国新债：国开行取消明日一年新债发行并调减另外三期，总量缩至100亿

路透上海7月21日 - 尽管上周五起，中国银行间债市现券收益率止升小降，但密集新股发行将至，国家开发银行 周一宣布，取消原定于明日招标四期债中的一年期品种，其他三期债也大幅调减规模，总量从此前的240亿元人民币，缩至100亿元。

明日将发行的三期债，三年和七年为增发债，相应为国开行今年第16期 和第14期 的增发，第19期为新发债，期限五年。债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年及七年期为0.10%。

另外，与此前的发行公告相比，国开行本次强调了发债资金的用途，为可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目建设。

具体发行条款如下：

第14、16期增发债及19期新发债

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发行上限 3/7年 30亿元；5年40亿元

期限/计息方式 3/5/7年固息

招标时间 3/5年：7月22日上午9:30-10:30

7年：7月22日上午9:30-11:10

招标方式 均为单一价格/利率(荷兰式)

缴款日 7月24日

起息日 3年：6月26日

5年：7月24日

7年：6月9日

分销期 7月23日-7月24日

上市日 7月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)