中国新债：国开行取消明日一年新债发行并调减另外三期，总量缩至100亿

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透上海7月21日 - 尽管上周五起，中国银行间债市现券收益率止升小降，但密集新股发行将至，国家开发银行 周一宣布，取消原定于明日招标四期债中的一年期品种，其他三期债也大幅调减规模，总量从此前的240亿元人民币，缩至100亿元。
明日将发行的三期债，三年和七年为增发债，相应为国开行今年第16期 和第14期 的增发，第19期为新发债，期限五年。债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年及七年期为0.10%。
另外，与此前的发行公告相比，国开行本次强调了发债资金的用途，为可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目建设。
具体发行条款如下：
第14、16期增发债及19期新发债
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发行上限 3/7年 30亿元；5年40亿元
期限/计息方式 3/5/7年固息
招标时间 3/5年：7月22日上午9:30-10:30
7年：7月22日上午9:30-11:10
招标方式 均为单一价格/利率(荷兰式)
缴款日 7月24日
起息日 3年：6月26日
5年：7月24日
7年：6月9日
分销期 7月23日-7月24日
上市日 7月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
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