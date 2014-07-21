香港新债：中国进出口银行计划发行五及10年期美元债券

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透香港7月21日 - 中国进出口银行周一表示，计划面向海外投资者发行美元债券，年期分别为五年及10年。
进出口银行发布新闻稿指出，该批美元债券预期评级分别为：穆迪“ Aa3 ”/标普“AA-”。该批美元债券为Reg S/144a格式，亚洲、欧洲以及符合资格的美国机构投资者均可参与。
该行表示，已指定澳新银行、交银香港、巴克莱，东方汇理、汇丰、工银国际、摩根大通以及皇家苏格兰银行作为联席牵头经纪人及账簿管理人。
中国进出口银行成立于1994年，为直属国务院领导的、政府全资拥有的国家银行。主要职责为扩大中国机电产品、成套设备和高新技术产品进出口，推动具优势的企业开展对外承包工程和境外投资，促进对外关系发展和国际经贸合作，提供金融服务。发行人评级与国家主权评级一致，为：穆迪“Aa3”/标普“AA-”/惠誉“A+”。(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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