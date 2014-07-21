香港新债：中国进出口银行计划发行五及10年期美元债券

路透香港7月21日 - 中国进出口银行周一表示，计划面向海外投资者发行美元债券，年期分别为五年及10年。

进出口银行发布新闻稿指出，该批美元债券预期评级分别为：穆迪“ Aa3 ”/标普“AA-”。该批美元债券为Reg S/144a格式，亚洲、欧洲以及符合资格的美国机构投资者均可参与。

该行表示，已指定澳新银行、交银香港、巴克莱，东方汇理、汇丰、工银国际、摩根大通以及皇家苏格兰银行作为联席牵头经纪人及账簿管理人。

中国进出口银行成立于1994年，为直属国务院领导的、政府全资拥有的国家银行。主要职责为扩大中国机电产品、成套设备和高新技术产品进出口，推动具优势的企业开展对外承包工程和境外投资，促进对外关系发展和国际经贸合作，提供金融服务。发行人评级与国家主权评级一致，为：穆迪“Aa3”/标普“AA-”/惠誉“A+”。(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)