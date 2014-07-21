中国房地产：地方限购取消多传言，近八成实未调整--机构报告

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透北京7月21日 - 受累于中国房地产市场的下行压力，今年以来有关各地放松限购的消息此起彼伏。而中国专业房地产咨询机构--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告却指出，限购取消多为传言，经该机构调研，近八成城市并未调整限购政策。
据其调研结果，在46个限购城市中，明文取消或调整限购的城市仅有南宁、呼和浩特、济南三个，占比7%；放松执行的有宁波、福州、衢州、南昌、成都、厦门、乌鲁木齐等七个城市，占比15%。
而传言放松但实际并未放松执行的城市有五个，总体而言，有36个城市的限购政策并无变化，占比78%。
报告称，明文取消限购或者做调整的三个城市都面临楼市下滑，库存积压，销售周期延长，土地市场不振等问题，特别是呼和浩特，据易居研究院报告显示，2014年初呼和浩特市的新建商品住宅去化周期已高达37个月。
无明文但放松执行的七个城市，大多以口头传达，默许实施。采取的主要措施有：放松城市部分区域限购、放松限购执行力度、放开外地居民购房套数、简化或者取消相关购房手续等。
此外，长春、长沙、青岛、天津、佛山五城市，被市场传言调整限购，但实际未放松执行。不过CRIC认为，这几个城市房地产市场也存在许多问题，如长春、长沙、青岛都面临库存高企的压力，随着楼市的深刻调整，问题将会进一步凸显，虽然目前还处于传言阶段，但不久的未来可能就会付诸实施。
“松绑楼市限购的城市将会越来越多，口径也会越来越宽。但个别的行政措施刺激对市场面的长期走势难有实质推动。”
这基于，此番房地产市场的调整主要是供应过大、房价上涨过快、需求提前透支等市场内在因素导致，市场的恢复需要这些因素的逐一消解，需要时间的积累。
而且，各二、三线城市长期以来对限购政策的执行本来就非常宽松，操作空间无处不在，市场的调整并不在于限购，因此，即使全面取消限购也只是降低了购房手续的难度，对释放购房需求的作用微乎其微。
此前，有传言称上海某些区限购松绑，但该市政府新闻发言人表示，上海市一直严格执行国家相关限购政策，不存在放宽限购的问题。最新消息则称，苏州楼市的限购政策已做调整，90㎡以上住房全面放开，90㎡以下仍是按照以往政策执行。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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