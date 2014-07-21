中国房地产：地方限购取消多传言，近八成实未调整--机构报告

路透北京7月21日 - 受累于中国房地产市场的下行压力，今年以来有关各地放松限购的消息此起彼伏。而中国专业房地产咨询机构--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告却指出，限购取消多为传言，经该机构调研，近八成城市并未调整限购政策。

据其调研结果，在46个限购城市中，明文取消或调整限购的城市仅有南宁、呼和浩特、济南三个，占比7%；放松执行的有宁波、福州、衢州、南昌、成都、厦门、乌鲁木齐等七个城市，占比15%。

而传言放松但实际并未放松执行的城市有五个，总体而言，有36个城市的限购政策并无变化，占比78%。

报告称，明文取消限购或者做调整的三个城市都面临楼市下滑，库存积压，销售周期延长，土地市场不振等问题，特别是呼和浩特，据易居研究院报告显示，2014年初呼和浩特市的新建商品住宅去化周期已高达37个月。

无明文但放松执行的七个城市，大多以口头传达，默许实施。采取的主要措施有：放松城市部分区域限购、放松限购执行力度、放开外地居民购房套数、简化或者取消相关购房手续等。

此外，长春、长沙、青岛、天津、佛山五城市，被市场传言调整限购，但实际未放松执行。不过CRIC认为，这几个城市房地产市场也存在许多问题，如长春、长沙、青岛都面临库存高企的压力，随着楼市的深刻调整，问题将会进一步凸显，虽然目前还处于传言阶段，但不久的未来可能就会付诸实施。

“松绑楼市限购的城市将会越来越多，口径也会越来越宽。但个别的行政措施刺激对市场面的长期走势难有实质推动。”

这基于，此番房地产市场的调整主要是供应过大、房价上涨过快、需求提前透支等市场内在因素导致，市场的恢复需要这些因素的逐一消解，需要时间的积累。

而且，各二、三线城市长期以来对限购政策的执行本来就非常宽松，操作空间无处不在，市场的调整并不在于限购，因此，即使全面取消限购也只是降低了购房手续的难度，对释放购房需求的作用微乎其微。