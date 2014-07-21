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债券 | 2014年 7月 21日 星期一 16:09 BJT

标题新闻：意大利5月工业订单较前月下跌2.1%，4月修正后为增长3.6%(前值为增3.8%)--ISTAT

注：ISTAT为意大利国家统计机构

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