投行观点：中国下半年经济反弹有限，提高增速关键在于投资效率--摩根大通

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京7月21日 - 中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速回升，稳增长政策效果显现。不过摩根大通认为，从宏观政策组合来看，下半年经济反弹空间有限，提高经济增速最核心的问题在于提高投资效率。
摩根大通中国首席经济学家朱海斌周一在一次媒体讨论会上表示，未来五六年，中国人口红利下降的可能性会变成现实，而目前投资规模亦无法持续，所以需提高投资效率来保持中高速的经济增长。
他认为，虽然今年政府仍强调保持积极的财政政策，但地方政府新增债务规模可能会低于去年，同时房地产市场调整也会导致土地出让金出现明显下滑，再加上地方政府财政收入减少，整体上财政支出的幅度要比2013年偏紧经济的反弹可能不会出现进一步的加强。
在朱海斌看来，中国经济要想保持中高速增长的话，关键需要提高投资效率，即劳动生产率。
“最近四五年里，非常关键的问题是，在高投资基础上投资效率下滑，也就是劳动生产率下滑，这是现在经济增长最核心的问题。”他称。
据摩根大通测算，在2006、07年后，导致经济增长率下滑最关键最核心的因素就是劳动生产率下滑，从2007年的3%左右一直下降到目前1%—1.5%之间。
从未来五六年来看，人口红利下降的会慢慢变成现实，所以人口劳动力的贡献率在未来几年会出现某种程度的下降。从投资来看，目前50%左右GDP的投资规模亦无法再长久持续，所以在未来五年投资对GDP的贡献率也会出现较大幅度的放缓。
朱海斌表示，“如果中国要保持一个中高的经济增速的话，唯一的可能性就是来自于劳动生产率，如何从较低的水平重新提到过去06、07年之前相对比较高的劳动生产率，这是目前所有经济改革里我认为最核心的环节。”
而从达到此目的的改革措施来看，他认为要做到这一点不是需求方面的改革，而是要做到供给方面的改革，让市场真正的在资源配置方面提高效率。
他表示，结合到中国最近一些政策措施的话，主要有简政放权、开放民间资本投资，同时包括像价格机制的改革，比如利率、汇率和资源、产品价格的改革等。
摩根大通预计，中国今年第三季经济同比增长7.2%，第四季同比增7.3%，全年料增长7.3%。
国务院总理李克强6月中旬访问英国时表示，中国有能力进行定向调控，且不采取强刺激，能够保持中国经济实现今年以7.5%为代表的诸多的主要经济目标，而且会为未来的发展奠定基础，实现长期中高速增长。
受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。 （完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)