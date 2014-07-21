中国能源：6月自伊朗进口原油同比增加38%，上半年进口同比升48%

* 中国6月自伊朗进口原油日均531,200桶，同比增加38%，环比下滑30%

* 1-6月自伊朗进口日均627,742桶，同比增加48%

路透北京7月21日 - 周一的海关数据显示，中国6月进口的伊朗原油同比增加38%，但交货量也创四个月最低水平。

2014年上半年进口量较上年同期增加48%。

中国是伊朗石油最大买家，自从去年11月国际协议放宽对伊朗制裁之后，中国已加大对伊朗石油的采购，成为亚洲进口伊朗原油增长的主要推手。

根据行业人士及政府消息人士表示，意味着亚洲买家在1-6月料总计每日进口约125-130万桶伊朗原油，主要受助于中国进口量增加。

中国6月自伊朗进口原油218万吨，或每日531,200桶，较上月每日757,900桶下滑30%。1-6月自伊朗进口日均627,742桶，去年同期为424,183桶。