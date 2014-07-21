中国能源：6月自伊朗进口原油同比增加38%，上半年进口同比升48%

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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* 中国6月自伊朗进口原油日均531,200桶，同比增加38%，环比下滑30%
* 1-6月自伊朗进口日均627,742桶，同比增加48%
路透北京7月21日 - 周一的海关数据显示，中国6月进口的伊朗原油同比增加38%，但交货量也创四个月最低水平。
2014年上半年进口量较上年同期增加48%。
中国是伊朗石油最大买家，自从去年11月国际协议放宽对伊朗制裁之后，中国已加大对伊朗石油的采购，成为亚洲进口伊朗原油增长的主要推手。
根据行业人士及政府消息人士表示，意味着亚洲买家在1-6月料总计每日进口约125-130万桶伊朗原油，主要受助于中国进口量增加。
中国6月自伊朗进口原油218万吨，或每日531,200桶，较上月每日757,900桶下滑30%。1-6月自伊朗进口日均627,742桶，去年同期为424,183桶。
据海关称，伊朗为中国第三大原油供应国，1-6月供应增速在主要供应国中为最快，超过伊朗、阿曼、安哥拉、俄罗斯和沙特阿拉伯。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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