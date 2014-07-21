台湾汇市：台币收盘小升但实质交易变化不大，风险胃纳上扬

* 台币实质交易变化不大，但相较亚币稍弱

* 油款及进口商买汇力道稍强

* 明日实质交易区间暂看29.975-30.010

路透台北7月21日 - 台币兑美元 周一收盘小升，但实质交易变动不大，相较稍强的亚币略显偏弱。汇银人士表示，在摆脱乌克兰地缘政治的阴霾之后，股市弹升，市场风险胃纳略有扬升。

他们指出，今日油款和进口商皆入场买汇，外资在午后则稍有汇出；至于央行则是进出皆有，动作不大。由于各方认为7月底开始现金股利将逐步发放，外资若拿到现金股利将会大举汇出，因此不利台币走强，致使出口商在此刻不太有抛汇意愿，预期台币可能向偏弱方整理。

〞我的出口商没有30以上没人要卖，〞一位小型商银交易员表示。

他们也说，乌克兰地缘政治事件的影响渐淡去，由美股上周五大幅扬升可以得知，且今日亚股也普遍回稳，风险偏好上扬。只不过，市场谨慎的心态仍然存在。

多数亚洲新兴货币周一上涨，泰铢触及七个月高位，因投资者的避险情绪有减弱迹象，不过面对地缘政治风险，市场人士依然谨慎。

台币今日主要交易区间在29.957-29.985，上日交易区间主要在29.945-30.012。交易员预估明日主要交易区间在29.975-30.010。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点则仍在价平附近，美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.960/29.980左右，上日纽约盘收在29.995。

台湾股市周一小幅收升，受观望气氛影响，股市成交量缩，盘初虽受美股劲扬鼓舞，但虎头蛇尾收盘仅小升。 至于外资及陆资在台股买超1.80亿台币，连续两个交易日买超共计14.09亿台币。

本周全球重要经济事件与数据包括：

7/21(一)：美国芝加哥联储全国活动指数；德国6月生产者物价指数(PPI)；

7/22(二)：台湾6月季调失业率；美国经季节调整消费者物价指数(CPI)；美国ICSC/高盛连锁店销售美国Redbook连锁店销售；美国房价指数；美国成屋销售年率；美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数；美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数；英国工业联盟(CBI)7月总工业订单差值；澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会的餐会上发表讲话；

7/23(三)：台湾6月工业生产指数；美国抵押贷款市场指数；欧元区消费者信心；韩国第二季国内生产总值(GDP)初值；英国工业联盟(CBI)7月零售销售差值；英国央行总裁卡尼将参加格拉斯哥大学组织的全球经济辩论会；澳洲国库部长霍基和新西兰财长英格利希对泛塔斯曼商圈发表联合讲话；

7/24(四)：滙丰7月中国制造业PMI初值；欧元区及德国及法国7月Markit制造业、服务业、综合PMI初值；美国Markit制造业PMI初值；美国6月新屋开工年率和建筑许可年率；美国一周请领失业金数据；美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数；英国6月零售销售；新西兰央行公布利率决定；国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望报告；

7/25(五)：台湾6月M2年增率；美国6月耐久财订单；美国6月建筑许可年率修正值；德国7月Ifo企业景气判断指数；俄罗斯央行公布利率决定

环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.037 30.051 29.957-30.050 30.050 5.45 6.78

元太外汇经纪公司 30.035 30.048 29.960-30.048 30.048 2.19 3.39

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