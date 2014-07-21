《全球汇市》欧元兑美元反弹，欧股下滑支撑日圆

“缺乏重量级的数据，投资者还在关注地缘政治事件，这些因素都导致了整体上交投清淡。”巴克莱外汇策略部门驻新加坡主管Mitul Kotecha说。

他表示，仍基本对欧元持偏空看法。

“总体上，我们认为欧元将继续面对更多的下档风险。欧洲央行在未来几个月预计将出台更多的激进措施。”他说。“我们建议卖出欧元兑日圆和英镑。”

欧元兑挪威克朗 下滑至8.3790克朗，但跌幅不像上周五那样剧烈，当时市场担心俄罗斯与西方在乌克兰问题上的冲突升级或累及欧洲能源供给。

分析师称围绕欧盟与俄罗斯关系的担忧，已经压过了明年挪威或再度降息的影响。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3525 1.3524 +0.01 -1.60 1.3745

美元/日圆 101.23 101.32 -0.09 -3.87 105.30

欧元/日圆 136.90 137.07 -0.12 -5.34 144.63

美元/瑞郎 0.8980 0.8987 -0.08 +0.58 0.8928

英镑/美元 1.7076 1.7086 -0.06 +3.14 1.6556

美元/加元 1.0740 1.0729 +0.10 +1.13 1.0620

澳元/美元 0.9383 0.9388 -0.05 +5.27 0.8913

新西兰元/美元 0.8697 0.8697 +0.00 +5.98 0.8206

欧元/瑞郎 1.2148 1.2150 -0.02 -1.00 1.2271

欧元/英镑 0.7919 0.7910 +0.11 -4.56 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2539 9.2480 +0.06 +4.59 8.8474

美元/挪威克朗 6.2002 6.1879 +0.20 +2.21 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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