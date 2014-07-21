《全球汇市》欧元兑美元反弹，欧股下滑支撑日圆

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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“缺乏重量级的数据，投资者还在关注地缘政治事件，这些因素都导致了整体上交投清淡。”巴克莱外汇策略部门驻新加坡主管Mitul Kotecha说。
他表示，仍基本对欧元持偏空看法。
“总体上，我们认为欧元将继续面对更多的下档风险。欧洲央行在未来几个月预计将出台更多的激进措施。”他说。“我们建议卖出欧元兑日圆和英镑。”
欧元兑挪威克朗 下滑至8.3790克朗，但跌幅不像上周五那样剧烈，当时市场担心俄罗斯与西方在乌克兰问题上的冲突升级或累及欧洲能源供给。
分析师称围绕欧盟与俄罗斯关系的担忧，已经压过了明年挪威或再度降息的影响。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3525 1.3524 +0.01 -1.60 1.3745
美元/日圆 101.23 101.32 -0.09 -3.87 105.30
欧元/日圆 136.90 137.07 -0.12 -5.34 144.63
美元/瑞郎 0.8980 0.8987 -0.08 +0.58 0.8928
英镑/美元 1.7076 1.7086 -0.06 +3.14 1.6556
美元/加元 1.0740 1.0729 +0.10 +1.13 1.0620
澳元/美元 0.9383 0.9388 -0.05 +5.27 0.8913
新西兰元/美元 0.8697 0.8697 +0.00 +5.98 0.8206
欧元/瑞郎 1.2148 1.2150 -0.02 -1.00 1.2271
欧元/英镑 0.7919 0.7910 +0.11 -4.56 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2539 9.2480 +0.06 +4.59 8.8474
美元/挪威克朗 6.2002 6.1879 +0.20 +2.21 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/朱晓军/洪曦; 审校 龚芳/高琦)
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