《路透晚报》--7月21日日间新闻摘要（国际版）

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
[市场摘要]
--中国股市：沪综指小幅收跌，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩
中国股市沪综指周一小幅收跌，大盘延续震荡格局。分析师指出，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩，部分创业板个股业绩难以达到预期震荡加剧，而房地产股走势较好。本周新股申购密集展开，A股市场资金面将面临较大的考验。沪综指收报2,054.479点，跌4.588点或0.22%，上证A股今日成交756亿元人民币，上交易日为824亿元，较上一交易日减一成。
--香港股市：收低，即便博彩板块走强亦未能提振大盘
香港股市收低，即便澳门博彩股重获动能。该板块上周受反腐调查及令人失望的财报影响下跌。港股恒生指数收低0.3%，至23,387.14点。国企指数跌0.8%，这是连续第四日下跌。
--全球汇市：欧元兑美元反弹，欧股下滑支撑日圆
欧元兑美元攀升，因美债收益率疲弱限制了美元走势；避险资金流入支撑日圆。市场成交量清淡，因日本适逢假期休市。德国股市欧洲盘初下挫1%至两个月低点，扶助避险的日圆。欧元/日圆跌0.1%至136.92，接近上周稍晚触及的五个月低位136.66。不过，欧元兑美元上涨至1.3530，延续上周五自五个月低点1.3491的反弹之势。美元/日圆也略走低至101.25
--欧元债市：低评级债券收益率下跌，关注乌克兰危机
欧元区低评级债券收益率下跌，因关于未来几日或就乌克兰危机达成外交解决办法的期望，短暂刺激较高风险资产反弹。意大利10年期公债收益率(殖利率)下跌2个基点，报2.79%。西班牙10年期公债收益率跌1.5个基点，报2.61%。德国10年期公债收益率微跌至1.15%，接近2012年中期债务危机顶峰时创下的纪录低点1.126%。
--国际油市：布兰特原油持稳107美元上方，关注乌克兰地缘政治危机
布兰特原油期货持稳在每桶107美元上方，投资者关注俄罗斯与西方之间，因上周一民航客机在乌克兰坠落而加剧的地缘政治危机。0855GMT，布兰特9月原油期货涨0.2美元，报每桶107.44美元，美国8月原油期货涨0.29美元，至每桶103.42美元。
--金属期市：伦铜接近三周低点，受累于供应过剩前景
伦敦期铜守在三周低点附近，因市场对中国房地产业状况以及金属库存高企表示担忧，这凸显出下半年市场供应预计过剩的前景。0855GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨6,986美元，略高于前日录得的本月低点6,960美元。上周伦铜下跌2.4%，创3月中以来最大周线跌幅。
--全球金市：金价持稳在1,300美元上方，受地缘政治风险加剧的预期支撑
黄金价格持稳在每盎司1,300美元上方，受乌克兰地缘政治风险上升的预期支撑。此前，美国国务卿克里要求俄罗斯就乌克兰东部亲俄反叛力量在马航客机坠毁事件中的行为承担责任。0857 GMT，现货金报每盎司1,314.45美元，上周五收低0.5%。由于日本市场休市，成交清淡。 (完) (整理 朱晓军；审校 张明钧)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)