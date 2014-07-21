《路透晚报》--7月21日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--中国股市：沪综指小幅收跌，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩

中国股市沪综指周一小幅收跌，大盘延续震荡格局。分析师指出，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩，部分创业板个股业绩难以达到预期震荡加剧，而房地产股走势较好。本周新股申购密集展开，A股市场资金面将面临较大的考验。沪综指收报2,054.479点，跌4.588点或0.22%，上证A股今日成交756亿元人民币，上交易日为824亿元，较上一交易日减一成。

--香港股市：收低，即便博彩板块走强亦未能提振大盘

香港股市收低，即便澳门博彩股重获动能。该板块上周受反腐调查及令人失望的财报影响下跌。港股恒生指数收低0.3%，至23,387.14点。国企指数跌0.8%，这是连续第四日下跌。

--全球汇市：欧元兑美元反弹，欧股下滑支撑日圆

欧元兑美元攀升，因美债收益率疲弱限制了美元走势；避险资金流入支撑日圆。市场成交量清淡，因日本适逢假期休市。德国股市欧洲盘初下挫1%至两个月低点，扶助避险的日圆。欧元/日圆跌0.1%至136.92，接近上周稍晚触及的五个月低位136.66。不过，欧元兑美元上涨至1.3530，延续上周五自五个月低点1.3491的反弹之势。美元/日圆也略走低至101.25

--欧元债市：低评级债券收益率下跌，关注乌克兰危机

欧元区低评级债券收益率下跌，因关于未来几日或就乌克兰危机达成外交解决办法的期望，短暂刺激较高风险资产反弹。意大利10年期公债收益率(殖利率)下跌2个基点，报2.79%。西班牙10年期公债收益率跌1.5个基点，报2.61%。德国10年期公债收益率微跌至1.15%，接近2012年中期债务危机顶峰时创下的纪录低点1.126%。

--国际油市：布兰特原油持稳107美元上方，关注乌克兰地缘政治危机

布兰特原油期货持稳在每桶107美元上方，投资者关注俄罗斯与西方之间，因上周一民航客机在乌克兰坠落而加剧的地缘政治危机。0855GMT，布兰特9月原油期货涨0.2美元，报每桶107.44美元，美国8月原油期货涨0.29美元，至每桶103.42美元。

--金属期市：伦铜接近三周低点，受累于供应过剩前景

伦敦期铜守在三周低点附近，因市场对中国房地产业状况以及金属库存高企表示担忧，这凸显出下半年市场供应预计过剩的前景。0855GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨6,986美元，略高于前日录得的本月低点6,960美元。上周伦铜下跌2.4%，创3月中以来最大周线跌幅。

--全球金市：金价持稳在1,300美元上方，受地缘政治风险加剧的预期支撑