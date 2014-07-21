版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 16:40 BJT

新兴汇市：亚币大都上涨且泰铢触及七个月高点，但交易者仍然谨慎

瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan表示，地缘政治风险推升的担忧似乎有所减退。

他称，“获取收益的偏好现在有所增长。”

Varathan还称，亚洲货币可能正在寻找支撑，周四将发布汇丰中国7月制造业调查初值。

泰铢 和印尼卢比 周一引领亚币全面上扬。

不过一家马来西亚银行的交易员称，中东和乌克兰局势仍为重大问题。

美元兑泰铢 跌破32.10，触及低点31.995。泰铢创去年12月以来高点，受助于强劲资金流入泰国股债市。

印尼卢比 升0.4%至11,565，稍晚将公布总统大选正式结果。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.24 101.34 +0.10 +3.99 105.28

坡元 1.2409 1.2414 +0.04 +1.80 1.2632

台币 30.037 30.051 +0.05 -0.29 29.950

韩元 1026.80 1029.50 +0.26 +2.79 1055.40

泰铢 31.96 32.13 +0.53 +2.82 32.86

菲律宾披索 43.45 43.51 +0.14 +2.19 44.40

印尼卢比 11570.00 11610.00 +0.35 +5.10 12160.00

印度卢比 60.22 60.28 +0.10 +2.62 61.80

马币 3.1740 3.1835 +0.30 +3.20 3.2755

人民币 6.2088 6.2080 -0.01 -2.49 6.0539

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/朱晓军；审校 田建华/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐