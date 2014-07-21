新兴汇市：亚币大都上涨且泰铢触及七个月高点，但交易者仍然谨慎

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan表示，地缘政治风险推升的担忧似乎有所减退。
他称，“获取收益的偏好现在有所增长。”
Varathan还称，亚洲货币可能正在寻找支撑，周四将发布汇丰中国7月制造业调查初值。
泰铢 和印尼卢比 周一引领亚币全面上扬。
不过一家马来西亚银行的交易员称，中东和乌克兰局势仍为重大问题。
美元兑泰铢 跌破32.10，触及低点31.995。泰铢创去年12月以来高点，受助于强劲资金流入泰国股债市。
印尼卢比 升0.4%至11,565，稍晚将公布总统大选正式结果。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.24 101.34 +0.10 +3.99 105.28
坡元 1.2409 1.2414 +0.04 +1.80 1.2632
台币 30.037 30.051 +0.05 -0.29 29.950
韩元 1026.80 1029.50 +0.26 +2.79 1055.40
泰铢 31.96 32.13 +0.53 +2.82 32.86
菲律宾披索 43.45 43.51 +0.14 +2.19 44.40
印尼卢比 11570.00 11610.00 +0.35 +5.10 12160.00
印度卢比 60.22 60.28 +0.10 +2.62 61.80
马币 3.1740 3.1835 +0.30 +3.20 3.2755
人民币 6.2088 6.2080 -0.01 -2.49 6.0539
(完)
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