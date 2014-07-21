香港个股：维达国际冀将电子商务收入占比翻倍，上半年为5.1%

路透香港7月21日 - 中国家用纸品生产商--维达国际 周一公布，今年上半年来自电子商务客户的营业额占比扩大至5.1%，未来公司拟将该比例翻一倍。

维达国际超过90%的经营性资产位于中国，而近年来中国内地网路购物广泛流行。公司为迎合市场趋势，利用O2O(Online to Offline) 的商业模式，以线上行销带动线下销售，并成立电子商务专门团队，与各大网路商城建立长期伙伴关系，同时凭藉移动通讯扩大行销。

维达国际行政总裁张东方表示，“公司有完善的行销管道，除进一步扩大网路销售份额外，收购整合资源，及扩大中国三、四线城市的销售市场，都是公司的发展策略。”

她表示，希望未来将电子商务收入占比提高至10%，但未有透露时间表。

维达国际于今年7月收购了维安洁余下的59%股权，上周并刚宣布收购大股东爱生雅（SCA） 的中港澳商业营运业务。公司表示，收购的品牌已经有很好的发展基础，整合后将在维达的平台上获得更好的发展。受中国老龄化服务逐步改善，中央政府对企业环保大力监控的影响，整合后的资源将为维达带来新的发展机遇。

维达国际在上周五发布的中期业绩中公布，今年上半年净利同比降低21.8%，至2.22亿港元，主要受上半年人民币汇兑影响，若排除此影响，净利则按年有小幅上升。