香港个股：维达国际冀将电子商务收入占比翻倍，上半年为5.1%

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透香港7月21日 - 中国家用纸品生产商--维达国际 周一公布，今年上半年来自电子商务客户的营业额占比扩大至5.1%，未来公司拟将该比例翻一倍。
维达国际超过90%的经营性资产位于中国，而近年来中国内地网路购物广泛流行。公司为迎合市场趋势，利用O2O(Online to Offline) 的商业模式，以线上行销带动线下销售，并成立电子商务专门团队，与各大网路商城建立长期伙伴关系，同时凭藉移动通讯扩大行销。
维达国际行政总裁张东方表示，“公司有完善的行销管道，除进一步扩大网路销售份额外，收购整合资源，及扩大中国三、四线城市的销售市场，都是公司的发展策略。”
她表示，希望未来将电子商务收入占比提高至10%，但未有透露时间表。
维达国际于今年7月收购了维安洁余下的59%股权，上周并刚宣布收购大股东爱生雅（SCA） 的中港澳商业营运业务。公司表示，收购的品牌已经有很好的发展基础，整合后将在维达的平台上获得更好的发展。受中国老龄化服务逐步改善，中央政府对企业环保大力监控的影响，整合后的资源将为维达带来新的发展机遇。
维达国际在上周五发布的中期业绩中公布，今年上半年净利同比降低21.8%，至2.22亿港元，主要受上半年人民币汇兑影响，若排除此影响，净利则按年有小幅上升。
维达国际今天收低0.67%，报11.9港元，过去一个月累计跌1.5%。（完） (发稿 张亚璇; 审校 梁慧仪/张喜良)
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