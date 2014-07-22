台湾金融：金管会放宽证券商买卖外国有价证券的评级规定

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北7月22日 - 台湾金管会周二发布新闻稿指出，同意修正证券商自行买卖外国有价证券等商品的相关规定，包括删除买卖债权性质外国有价证券，其信用评等应达BB等级以上的规定。
金管会称此举是为扩大证券商的业务范围，以提升业者的国际竞争力。
新闻稿指出，在删除买卖债权性质外国有价证券的信用评等规定后，另增订证券商持有无信用评等或未达BBB-等级以上者，其总额不得超过净值10%。
其他修正重点尚包括：放宽证券商参与于外国证券集中市场挂牌交易的承销股票(含首次公开发行)；放宽证券商持有外国有价证券部位总额计算方式，由现行与衍生性金融商品交易支出合并计算，修正为分别计算，并维持总额不得超过证券商净值的30%等；放宽证券商从事国内外衍生性金融商品交易得不以避险目的为限等。
此外，金管会亦将开放本地银行及外国银行在台分行均得向金管会申请核准后，提供专业机构投资人境外衍生性金融商品(含境外结构型商品)的资讯及谘询服务。
过去台湾寿险公司等专业机构投资人须仰赖香港、新加坡提供的交易资讯服务，金管会表示透过这项业务的开放，专业机构投资人均可直接于台湾取得国外投资的相关资讯，并由台湾银行协助办理交易相关事宜。
金管会称，这项业务的开放也可促成外国银行将配置在香港等地的人员移回台湾，台湾的银行也可藉此培养人才，并增进对国际金融商品市场的了解，将有助于台湾银行自行开发金融商品，逐步吸引专业机构投资人在台湾接受金融服务。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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