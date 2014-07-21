标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透伦敦7月21日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：在101.80日圆之下，下行压力看似加大，且跌向100.60日圆。突破101.80，才能瞄准103.00稍下方的区间高端。
欧元/美元：欧元在上周五跌破1.3500，虽然跌破了2012年低点拉出的趋势线支撑1.3520，但没有跌破今年低点1.3477。跌破1.3477，可能引发跌向去年11月低点1.3300的走势。再次上探1.3640的必要条件是升穿1.3570。
英镑/美元：上周在1.7035/40寻获支撑，英镑因此展开反弹并轻松再次攻击上周高点1.7200稍下方。只有跌破1.7040，才会打开跌向1.6910的可能性。升穿1.7200,将打开升向1.7330的空间，这是2007年高点2.1160至2009年低点1.3500走势50%的回档技术位。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3525 1.3524 +0.01 -1.60 1.3745
美元/日圆 101.26 101.32 -0.06 -3.84 105.30
欧元/日圆 136.96 137.07 -0.08 -5.30 144.63
美元/瑞郎 0.8980 0.8987 -0.08 +0.58 0.8928
英镑/美元 1.7072 1.7086 -0.08 +3.12 1.6556
美元/加元 1.0743 1.0729 +0.13 +1.16 1.0620
澳元/美元 0.9382 0.9388 -0.06 +5.26 0.8913
新西兰元/美元 0.8696 0.8697 -0.01 +5.97 0.8206
欧元/瑞郎 1.2148 1.2150 -0.02 -1.00 1.2271
欧元/英镑 0.7921 0.7910 +0.14 -4.53 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2532 9.2480 +0.06 +4.59 8.8474
美元/挪威克朗 6.2000 6.1879 +0.20 +2.20 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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