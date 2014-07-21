路透伦敦7月21日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：在101.80日圆之下，下行压力看似加大，且跌向100.60日圆。突破101.80，才能瞄准103.00稍下方的区间高端。

欧元/美元：欧元在上周五跌破1.3500，虽然跌破了2012年低点拉出的趋势线支撑1.3520，但没有跌破今年低点1.3477。跌破1.3477，可能引发跌向去年11月低点1.3300的走势。再次上探1.3640的必要条件是升穿1.3570。

英镑/美元：上周在1.7035/40寻获支撑，英镑因此展开反弹并轻松再次攻击上周高点1.7200稍下方。只有跌破1.7040，才会打开跌向1.6910的可能性。升穿1.7200,将打开升向1.7330的空间，这是2007年高点2.1160至2009年低点1.3500走势50%的回档技术位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3525 1.3524 +0.01 -1.60 1.3745

美元/日圆 101.26 101.32 -0.06 -3.84 105.30

欧元/日圆 136.96 137.07 -0.08 -5.30 144.63

美元/瑞郎 0.8980 0.8987 -0.08 +0.58 0.8928

英镑/美元 1.7072 1.7086 -0.08 +3.12 1.6556

美元/加元 1.0743 1.0729 +0.13 +1.16 1.0620

澳元/美元 0.9382 0.9388 -0.06 +5.26 0.8913

新西兰元/美元 0.8696 0.8697 -0.01 +5.97 0.8206

欧元/瑞郎 1.2148 1.2150 -0.02 -1.00 1.2271

欧元/英镑 0.7921 0.7910 +0.14 -4.53 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2532 9.2480 +0.06 +4.59 8.8474

美元/挪威克朗 6.2000 6.1879 +0.20 +2.20 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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