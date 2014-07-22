CNH动态：长天期美元掉期点子升势暂止，但后市仍看上

路透香港7月22日 - 离岸美元兑人民币利率曲线在亚洲交易时段略微回调，中国央行今日暂停正回购操作，令长天期美元远汇升势暂止，但未来偏紧的资金面以及美元、人民币利差仍然支撑远汇点子趋升。

本周境内密集新股发行，将冻结数千亿至上兆元人民币资金，令境内美元掉期点子自上周四以来陡升，将境外掉期点子进一步推高。不过，今日近一个月来央行正回购再度暂停，令需金孔急的市场松了口气。

“境内（美元掉期）涨势比较缓和，offshore也下来了一点。＂一外资行人士说。

然而，他表示，首次公开发行(IPO)将冻结大笔资金，未来资金面仍偏紧，“在1,140点附近看得到有支持，有中资行在买。”

最新的新股统计显示，周三(23日)和周四(24日)两天，为10家公司首次公开发行(IPO)的网上申购日。知名投行中金公司报告认为，本轮IPO预计冻结资金规模7,000-10,000亿元人民币。

本地时间下午6:19时，美元/CNH远汇一年期掉期点子 报1,165/1,175，亚洲交易时段尾盘报1,150，持平上日。

交易商指出，一年期美元掉期点子在1,200下方盘旋一段时间，一旦突破该水平，可能会引发一波买盘，推动掉期点子加速往上。尤其是暑假期间，不少交易员不在场内，成交明显减少，行情更易波动。

本地时间下午17:59时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2036，较上日升14点子或0.02%。

境内人民币兑美元即期 周二收在6.2037，较上日升0.08%；盘时市场有部分美元多头押注于午后油盘购汇出现，但在希望落空后平仓，带动结汇盘令 人民币明显走升。短期方向仍不明显。 （完）

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