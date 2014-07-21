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货币新闻 | 2014年 7月 21日 星期一 17:07 BJT

中国债市：财政部周四将进行500亿元国库现金定存招标，期限三个月

路透上海7月21日 - 中国财政部周一公告称，将于周四(24日)进行今年第八期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量500亿元人民币。

刊登在财政部网站的公告显示，本次国库现金定期存款起息日为7月24日，到期日为10月23日。具体招标时间为7月24日上午9点至9点30分。

今年以来，财政部已进行的国库现金定期存款招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%

二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%

三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%

四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%

五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%

六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%

七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%

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合计 3,300

2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完)

参看详情，可点选财政部网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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