中港个股：中信证券上半年净利近倍增，因业务规模扩大等--业绩快报

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透上海7月21日 - 中国最大的证券公司--中信证券 周一刊登业绩快报，上半年实现净利40.76亿元人民币，同比增长93.18%，因业务规模扩大，持仓金融资产价格回升等。
据业绩快报，上半年该公司实现营收105.35亿元，同比增长74.39%；每股收益0.37元。
公司解释上半年业绩大增的原因是：由于并表单位增加，业务规模扩大，持仓金融资产价格回升，以及将全资子公司天津京证物业服务、天津深证物业服务的全部股权转让予中信金石基金管理公司发起设立的中信启航基金，导致营业收入和净利大幅增长。
中信证券A股周一收报11.76元，跌0.09元或0.76%。（完）
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)