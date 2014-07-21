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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 17:21 BJT

中港个股：中信证券上半年净利近倍增，因业务规模扩大等--业绩快报

路透上海7月21日 - 中国最大的证券公司--中信证券 周一刊登业绩快报，上半年实现净利40.76亿元人民币，同比增长93.18%，因业务规模扩大，持仓金融资产价格回升等。

据业绩快报，上半年该公司实现营收105.35亿元，同比增长74.39%；每股收益0.37元。

公司解释上半年业绩大增的原因是：由于并表单位增加，业务规模扩大，持仓金融资产价格回升，以及将全资子公司天津京证物业服务、天津深证物业服务的全部股权转让予中信金石基金管理公司发起设立的中信启航基金，导致营业收入和净利大幅增长。

中信证券A股周一收报11.76元，跌0.09元或0.76%。（完）

欲了解详情，可点选上海证交所网站　here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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