更新版 1--台湾数据：6月外销订单金额创历年同月新高，苹果出货效应料下半年发酵

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路透台北7月21日 - 台湾经济部周一称，6月外销订单较上年同期增10.6%，明显高于市场预估的成长6.98%，并创历年6月新高，主要是反应电脑订单需求，新款苹果 出货效应预计下半年才会陆续发酵。

经济部统计处长林丽贞今日在一场记者会并指出，除了上年同期基数偏低外，各货品别大多有明显的成长，令6月外销订单出现两位数成长，第二季外销订单金额较上季增加10.5%，预期第三季接单金额可望较上季的1,157亿美元成长，下半年接单金额也可望高于上半年。

经济部表示，6月外销订单金额为388.2亿美元，年增10.6%，若扣除春节因素，创下2012年11月以来的最大增幅，前高年增率为11.12%。

“iPhone效应后面才会陆续出来，这个月是反应电脑的需求。”她说。

她分析称，受到平板电脑及手机需求的排挤，电脑已低迷两年，今年出现止跌回升的回温迹象，主要跟景气好转提高电脑采购意愿提高及微软更新电脑软体等有关，云端产品亦或是影响之一。

经济部表示，若以接单金额计算动向指数为54.2，预期7月整体外销订单金额将较6月增加，并观察接单前三大主要货品之厂商对7月接单看法，电子产品及精密仪器以接单金额计算之动向指數分别为56.8及74.0，预期接单可望增加。资讯通信产品以接单金额计算动向指數为47.0，接单可能减少。

不过，林丽贞补充说明，因有部分厂商未回覆，接单金额调查才会出现减少，预估7月电子产品及资讯通讯等两大项接单金额仍会有正成长。

展望未来，经济部指出，行动装置需求续增及规格不断提升，加上预期国际品牌大厂下半年推出新品，均有助于电子产品之接单畅旺；笔电代工厂进入传统旺季及换机潮之效应带动下，接单逐步成长，加上行动装置品牌大厂之组装代工挹注，将可推升资讯通信产品接单成长；随着全球景气回升，传统产业之订单，预期仍可维持成长。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年6月 2014年5月

外销订单 +10.6 +4.7

路透调查 +6.98 +7.04

订单区域

中国大陆(含港) +14.5 +4.2

美国 +6.7 +3.3

欧洲 +15.2 +4.3

日本 +4.2 +11.6 (完)

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