更新版 1--台湾数据：6月外销订单金额创历年同月新高，苹果出货效应料下半年发酵

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透台北7月21日 - 台湾经济部周一称，6月外销订单较上年同期增10.6%，明显高于市场预估的成长6.98%，并创历年6月新高，主要是反应电脑订单需求，新款苹果 出货效应预计下半年才会陆续发酵。
经济部统计处长林丽贞今日在一场记者会并指出，除了上年同期基数偏低外，各货品别大多有明显的成长，令6月外销订单出现两位数成长，第二季外销订单金额较上季增加10.5%，预期第三季接单金额可望较上季的1,157亿美元成长，下半年接单金额也可望高于上半年。
经济部表示，6月外销订单金额为388.2亿美元，年增10.6%，若扣除春节因素，创下2012年11月以来的最大增幅，前高年增率为11.12%。
“iPhone效应后面才会陆续出来，这个月是反应电脑的需求。”她说。
她分析称，受到平板电脑及手机需求的排挤，电脑已低迷两年，今年出现止跌回升的回温迹象，主要跟景气好转提高电脑采购意愿提高及微软更新电脑软体等有关，云端产品亦或是影响之一。
经济部表示，若以接单金额计算动向指数为54.2，预期7月整体外销订单金额将较6月增加，并观察接单前三大主要货品之厂商对7月接单看法，电子产品及精密仪器以接单金额计算之动向指數分别为56.8及74.0，预期接单可望增加。资讯通信产品以接单金额计算动向指數为47.0，接单可能减少。
不过，林丽贞补充说明，因有部分厂商未回覆，接单金额调查才会出现减少，预估7月电子产品及资讯通讯等两大项接单金额仍会有正成长。
展望未来，经济部指出，行动装置需求续增及规格不断提升，加上预期国际品牌大厂下半年推出新品，均有助于电子产品之接单畅旺；笔电代工厂进入传统旺季及换机潮之效应带动下，接单逐步成长，加上行动装置品牌大厂之组装代工挹注，将可推升资讯通信产品接单成长；随着全球景气回升，传统产业之订单，预期仍可维持成长。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年6月 2014年5月
外销订单 +10.6 +4.7
路透调查 +6.98 +7.04
订单区域
中国大陆(含港) +14.5 +4.2
美国 +6.7 +3.3
欧洲 +15.2 +4.3
日本 +4.2 +11.6 (完)
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