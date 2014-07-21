欧洲汇市：英镑下跌，受疲软数据和地缘政治风险打压

标题新闻：美国财长努钦称希望与参众两院合作，达成一份可获国会通过的联合税务协议－CNBC
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由于担心乌克兰和加沙局势，投资者将资金撤出英镑，转投避险货币如日圆、瑞郎和美元。
英镑兑美元 下滑0.1%至1.7075，较上周所及的近六年高点1.7192跌逾0.01美元。
“英镑在1.71站得不太稳，我们见到其大幅下滑，但我认为这更多的是由美元轻微波动引起的，”Forex.com研究主管Kathleen Brooks说，“同时还有一点避险操作。”
英镑兑欧元 持平于0.7920英镑。
交易商等候周三英国央行货币政策委员会(MPC)公布最近一次会议记录，以寻觅线索判断七年来的首次升息将在何时发生。市场押注略有可能在11月升息。 (完)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)