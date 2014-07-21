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市场报道 | 2014年 7月 21日 星期一 17:24 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，受疲软数据和地缘政治风险打压

由于担心乌克兰和加沙局势，投资者将资金撤出英镑，转投避险货币如日圆、瑞郎和美元。

英镑兑美元 下滑0.1%至1.7075，较上周所及的近六年高点1.7192跌逾0.01美元。

“英镑在1.71站得不太稳，我们见到其大幅下滑，但我认为这更多的是由美元轻微波动引起的，”Forex.com研究主管Kathleen Brooks说，“同时还有一点避险操作。”

英镑兑欧元 持平于0.7920英镑。

交易商等候周三英国央行货币政策委员会(MPC)公布最近一次会议记录，以寻觅线索判断七年来的首次升息将在何时发生。市场押注略有可能在11月升息。 (完)
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