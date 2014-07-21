重温稿-《中国新债预测》国开行新债大举缩量并减品种，支撑发债成本维持稳势

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 招标品种: 国开行14、16期增发债及19期新发债
* 期限及金额上限：3/7年30亿元；5年40亿元
* 招标时间: 3/5年 7月22日9:30-10:30；7年 9:30-11:10
* 受访人数: 10位(券商、银行)
* 预测区间: 4.80%-4.93%；4.90%-5.02%；5.16%-5.25%
* 预测均值: 4.88%；4.99%；5.22%
路透上海7月21日 - 密集新股发行将至，中国国家开发银行 根据市场形势调整周二新债发行。在取消一年期品种的同时，另外三期债规模也大幅调减。路透调查显示，上述举动将有效减轻发行压力，支撑新债结果接近或低于二级水平，以稳定发债成本。
国开行周一下午临时发布公告，取消原定于明日招标四期债中的一年期品种，其他三期债也大幅调减规模，总量从此前的240亿元人民币，缩至100亿元。
根据已公布信息，本周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。知名投行中金公司报告认为，本轮首次公开募股(IPO)预计冻结资金规模7,000-10,000亿元。
“估计(新债调整发行)这个或明或暗的暗示，利率可能会比二级低一点。”北京一券商分析师认为。
至上周五收盘，银行间市场固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 中，3/5/7年的估值分别为4.9659%、5.1346%和5.3126%。不过因今日二级市场现券收益率有所下行，预计收盘后更新的估值将相应降低。
剩余期限约2.7年的国开行固息债140208券最新成交 在4.85%，较上日该券4.9301%的估值 下降8个基点(bp)。
华南一银行交易员还指出，虽然密集IPO令流动性承压，但也不排除央行因此停止正回购，甚至启动逆回购以维持资金面稳定的可能。因此，若公开市场操作显出暖意，则更有利好国开行新债。
此外，国开行今日调整公告强调了上述债券的资金用途，为可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目建设。
明日将发行的三期债，三年和七年为增发债，相应为国开行今年第16期 和第14期 的增发品种，第19期为新发债，期限五年。债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年及七年期为0.10%。
具体发行条款如下：
第14、16期增发债及19期新发债
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发行上限 3/7年 30亿元；5年40亿元
期限/计息方式 3/5/7年固息
招标时间 3/5年：7月22日上午9:30-10:30
7年：7月22日上午9:30-11:10
招标方式 均为单一价格/利率(荷兰式)
缴款日 7月24日
起息日 3年：6月26日
5年：7月24日
7年：6月9日
分销期 7月23日-7月24日
上市日 7月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有