重温稿-《中国新债预测》国开行新债大举缩量并减品种，支撑发债成本维持稳势

* 招标品种: 国开行14、16期增发债及19期新发债

* 期限及金额上限：3/7年30亿元；5年40亿元

* 招标时间: 3/5年 7月22日9:30-10:30；7年 9:30-11:10

* 受访人数: 10位(券商、银行)

* 预测区间: 4.80%-4.93%；4.90%-5.02%；5.16%-5.25%

* 预测均值: 4.88%；4.99%；5.22%

路透上海7月21日 - 密集新股发行将至，中国国家开发银行 根据市场形势调整周二新债发行。在取消一年期品种的同时，另外三期债规模也大幅调减。路透调查显示，上述举动将有效减轻发行压力，支撑新债结果接近或低于二级水平，以稳定发债成本。

国开行周一下午临时发布公告，取消原定于明日招标四期债中的一年期品种，其他三期债也大幅调减规模，总量从此前的240亿元人民币，缩至100亿元。

根据已公布信息，本周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。知名投行中金公司报告认为，本轮首次公开募股(IPO)预计冻结资金规模7,000-10,000亿元。

“估计(新债调整发行)这个或明或暗的暗示，利率可能会比二级低一点。”北京一券商分析师认为。

至上周五收盘，银行间市场固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 中，3/5/7年的估值分别为4.9659%、5.1346%和5.3126%。不过因今日二级市场现券收益率有所下行，预计收盘后更新的估值将相应降低。

剩余期限约2.7年的国开行固息债140208券最新成交 在4.85%，较上日该券4.9301%的估值 下降8个基点(bp)。

华南一银行交易员还指出，虽然密集IPO令流动性承压，但也不排除央行因此停止正回购，甚至启动逆回购以维持资金面稳定的可能。因此，若公开市场操作显出暖意，则更有利好国开行新债。

此外，国开行今日调整公告强调了上述债券的资金用途，为可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目建设。

明日将发行的三期债，三年和七年为增发债，相应为国开行今年第16期 和第14期 的增发品种，第19期为新发债，期限五年。债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年及七年期为0.10%。

具体发行条款如下：

第14、16期增发债及19期新发债

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发行上限 3/7年 30亿元；5年40亿元

期限/计息方式 3/5/7年固息

招标时间 3/5年：7月22日上午9:30-10:30

7年：7月22日上午9:30-11:10

招标方式 均为单一价格/利率(荷兰式)

缴款日 7月24日

起息日 3年：6月26日

5年：7月24日

7年：6月9日

分销期 7月23日-7月24日

上市日 7月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留