《中国债市每日综述》利空消化现券技术性反弹，关注正回购是否暂停

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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* 现券大幅调整后，存在技术性反弹要求
* 新股申购压力将至，机构预期明日正回购或暂停
* 国开行亦大幅调降新债发行规模，减缓一级供给压力
* 部分交易盘入市推动券价上行
路透上海7月21日 - 中国银行间市场周一现券收益率明显下行，成交以三年以上国开行金融债为多。券价经上周大幅调整后，技术上有反弹需求，此外新股申购在即，部分机构预期央行公开市场明日或将暂停正回购，以支援偏紧资金面，买盘增多推动券价上行。
交易员表示，数据带来的利空基本消化后，短线消息面进入淡静期，除了公开市场动向，机构亦关注一级发行走势，国开行已调降发行规模，明日新债定位亦会对后市走向给予指引。
“(下午收益率)比早上又下了4-5个bp，主要是三年以上的国开债，IRS也下了蛮多，8-9个bp，”上海一商业银行交易员称。
北京一商业银行交易员认为，上周公布的数据虽偏暖，但央行暂未显露明确收紧货币意图，利空消化后，债市看多力量仍在，今日午后资金面较早间稍显宽松，缓和市场预期，推动做多情绪。
此外，他还提到，本周公开市场仅180亿元正回购到期，均为周二到期，被动投放量很小，且密集的新股申购势必将对资金面形成扰动，多数机构聚焦明日公开市场操作。
“短期没啥可看，就看看央妈吧，有机构在赌明天央行暂停正回购，”他称。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周为连续第10周净投放，但净投放规模较此前两周明显缩量。
前述上海交易员还提到，上周一二级同步走弱，市况惨淡，但国开行最新将明日新债发行规模大幅调降，一级供给压力有所舒缓，明日新债定位有望给二级走势提供一定指示。
国家开发银行 周一宣布，取消原定于明日招标四期债中的一年期品种，其他三期债也大幅调减规模，总量从此前的240亿元人民币，缩至100亿元。
银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一大幅回落，交易员表示，今日七天期回购加权利率波幅较小，且IRS近期高歌猛进后，出现技术性修正亦属正常。
剩余期限约2.72年的固息国开债140208券最新成交 在4.85%，上日尾盘为4.92%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.058元，涨0.06元，或0.06%。
**密集新股IPO考验将至**
银行间市场周一隔夜和七天期回购加权利率 小幅上行，资金供给总体仍不宽裕；缴税仍有一定影响但将渐趋弱化，不过密集的新股IPO将于本周中袭来，资金面明后天将面临进一步考验。
交易员并指出，近期资金面基本处于紧平衡状态，尽管早盘常有疑似大行稳定开盘价的身影，但供需稍偏紧仍令盘中加点成交价居多。
“今天还是偏紧的，新股影响应该是明天就会（显现）出来了，大家也都知道会有压力，都提前借些七天、14天的资金，”华东一银行交易员称。
她谈到，今日大行中出钱的不多，个别大行还有融入需求，尽管隔夜和七天开盘价又是很早开出，但对稳定价格效果有限，盘中加权价仍在缓慢攀升。
而交易员并认为，如果新股IPO对短期流动性的冲击过大，不排除央行会以定向逆回购等方式出手相助。
上述交易员就谈到，“最近公开市场也没什么到期的，挺被动的，其实央行可以考虑定向（逆回购），稳定一下资金面，新股发行就几天，这段时间挺过去就好了。”
上海一银行交易员亦认为，央行通过定向逆回购救急的可能性存在，不过公开市场上的操作方向不太会调整，最多就是暂停正回购操作。
根据已公布信息，周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。 (浏览最新新股申购资金冻结情况，请点选 《中国新股申购资金情况一览表》
今日银行间市场质押式回购总成交金额7,989.51亿元，较上日的7,837.01亿元略增；其中，隔夜品种成交5,081.96亿元，上日为5,146.35亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3643 3.2894 +7.49 5,081.96
七天 3.8472 3.7561 +9.11 1,522.66
14天 5.0632 5.0310 +3.22 903.80
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.2000 1.0750 +12.50 2,838.66
七天 5.0050 4.6100 +39.50 359.53
14天 5.0500 4.8000 +25.00 31.66
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3100 3.3500 -4.00 --
七天 3.6700 3.7100 -4.00 --
14天 5.0000 5.0000 +0.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.3180 3.2450 +7.30 --
七天 3.6940 3.6510 +4.30 --
三个月 4.7467 4.7467 +0.00 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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