《中国债市每日综述》利空消化现券技术性反弹，关注正回购是否暂停

* 现券大幅调整后，存在技术性反弹要求

* 新股申购压力将至，机构预期明日正回购或暂停

* 国开行亦大幅调降新债发行规模，减缓一级供给压力

* 部分交易盘入市推动券价上行

路透上海7月21日 - 中国银行间市场周一现券收益率明显下行，成交以三年以上国开行金融债为多。券价经上周大幅调整后，技术上有反弹需求，此外新股申购在即，部分机构预期央行公开市场明日或将暂停正回购，以支援偏紧资金面，买盘增多推动券价上行。

交易员表示，数据带来的利空基本消化后，短线消息面进入淡静期，除了公开市场动向，机构亦关注一级发行走势，国开行已调降发行规模，明日新债定位亦会对后市走向给予指引。

“(下午收益率)比早上又下了4-5个bp，主要是三年以上的国开债，IRS也下了蛮多，8-9个bp，”上海一商业银行交易员称。

北京一商业银行交易员认为，上周公布的数据虽偏暖，但央行暂未显露明确收紧货币意图，利空消化后，债市看多力量仍在，今日午后资金面较早间稍显宽松，缓和市场预期，推动做多情绪。

此外，他还提到，本周公开市场仅180亿元正回购到期，均为周二到期，被动投放量很小，且密集的新股申购势必将对资金面形成扰动，多数机构聚焦明日公开市场操作。

“短期没啥可看，就看看央妈吧，有机构在赌明天央行暂停正回购，”他称。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周为连续第10周净投放，但净投放规模较此前两周明显缩量。

前述上海交易员还提到，上周一二级同步走弱，市况惨淡，但国开行最新将明日新债发行规模大幅调降，一级供给压力有所舒缓，明日新债定位有望给二级走势提供一定指示。

国家开发银行 周一宣布，取消原定于明日招标四期债中的一年期品种，其他三期债也大幅调减规模，总量从此前的240亿元人民币，缩至100亿元。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一大幅回落，交易员表示，今日七天期回购加权利率波幅较小，且IRS近期高歌猛进后，出现技术性修正亦属正常。

剩余期限约2.72年的固息国开债140208券最新成交 在4.85%，上日尾盘为4.92%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.058元，涨0.06元，或0.06%。

**密集新股IPO考验将至**

银行间市场周一隔夜和七天期回购加权利率 小幅上行，资金供给总体仍不宽裕；缴税仍有一定影响但将渐趋弱化，不过密集的新股IPO将于本周中袭来，资金面明后天将面临进一步考验。

交易员并指出，近期资金面基本处于紧平衡状态，尽管早盘常有疑似大行稳定开盘价的身影，但供需稍偏紧仍令盘中加点成交价居多。

“今天还是偏紧的，新股影响应该是明天就会（显现）出来了，大家也都知道会有压力，都提前借些七天、14天的资金，”华东一银行交易员称。

她谈到，今日大行中出钱的不多，个别大行还有融入需求，尽管隔夜和七天开盘价又是很早开出，但对稳定价格效果有限，盘中加权价仍在缓慢攀升。

而交易员并认为，如果新股IPO对短期流动性的冲击过大，不排除央行会以定向逆回购等方式出手相助。

上述交易员就谈到，“最近公开市场也没什么到期的，挺被动的，其实央行可以考虑定向（逆回购），稳定一下资金面，新股发行就几天，这段时间挺过去就好了。”

上海一银行交易员亦认为，央行通过定向逆回购救急的可能性存在，不过公开市场上的操作方向不太会调整，最多就是暂停正回购操作。

根据已公布信息，周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。 (浏览最新新股申购资金冻结情况，请点选 《中国新股申购资金情况一览表》

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,989.51亿元，较上日的7,837.01亿元略增；其中，隔夜品种成交5,081.96亿元，上日为5,146.35亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3643 3.2894 +7.49 5,081.96

七天 3.8472 3.7561 +9.11 1,522.66

14天 5.0632 5.0310 +3.22 903.80

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2000 1.0750 +12.50 2,838.66

七天 5.0050 4.6100 +39.50 359.53

14天 5.0500 4.8000 +25.00 31.66

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3100 3.3500 -4.00 --

七天 3.6700 3.7100 -4.00 --

14天 5.0000 5.0000 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3180 3.2450 +7.30 --

七天 3.6940 3.6510 +4.30 --

三个月 4.7467 4.7467 +0.00 --