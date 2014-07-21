中国房地产：救市怪招频出根在供需失衡加压及土地财政助推--新华社

路透北京7月21日 - 中国新华社周一报导称，供需失衡加压，加之土地财政助推，致使地方政府频出“救市”怪招；需用好有形之手，让市场在资源配置中起决定性作用。

报导援引业内人士称，一些地方政府或偷偷、或变相、或越位“救市”背后，是对楼市下行的焦虑，对“分类调控”的迷茫，更是土地财政压力下的“无奈之举”。

“各地之所以出台‘限购松绑令’，核心原因在于地方财政税收对土地财政的过度依赖，在没有房地产项目作为税收支撑、实体经济增速低迷的情况下，只能通过房地产项目来增加政府收入。”报导援引南京工业大学不动产研究所副所长吴翔华说。

据国务院发展研究中心的一份调研报告显示，在一些地方，土地直接税收及城市扩张带来的间接税收占地方预算内收入的40%，而土地出让金净收入占政府预算外收入的60%以上。

目前房地产市场的主要矛盾正从总体偏紧逐渐转为结构性过剩。国家统计局新闻发言人盛来运说，房地产市场的分化调整，短期确实对经济运行产生一定压力，但是房地产市场调控从长期来讲，既有利于房地产市场本身的健康运行，也有利于国民经济可持续健康发展。

然而从实践看，一些地方政府的“救市”措施几乎都没有达到预期目标，反而加剧了地方政府对土地财政的依赖症，如饮鸩止渴。

“全国中心城市不应无底线、无条件地放松限购。”住建部政策研究中心主任秦虹表示，从长期看，取消购房资格限制，违背了抑制投资投机性需求，保证合理购房需求的调控初衷。

秦虹认为，中央政府今年将继续坚持抑制投资投机性需求的政策，从而让真实的需求可以得到实现。

“维护楼市平稳健康持续发展，必须让市场在资源配置中起决定性作用。”报导援引中国指数研究院华中市场总监李国政称，改变不利的供求关系不能只依靠打压手段，既要支持正常合理的购房需求，更要增加不同层次的市场供给，发挥市场与保障的双重作用。

面对楼市低迷调整，一些城市近期频频或明或暗出台政策放松“限购”，呼和浩特和济南先后明文取消限购。

不过据中国专业房地产咨询机构--易居中国 EJ.N 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，限购取消多为传言，经该机构调研，近八成城市并未调整限购政策。