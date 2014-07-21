中国房地产：救市怪招频出根在供需失衡加压及土地财政助推--新华社

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透北京7月21日 - 中国新华社周一报导称，供需失衡加压，加之土地财政助推，致使地方政府频出“救市”怪招；需用好有形之手，让市场在资源配置中起决定性作用。
报导援引业内人士称，一些地方政府或偷偷、或变相、或越位“救市”背后，是对楼市下行的焦虑，对“分类调控”的迷茫，更是土地财政压力下的“无奈之举”。
“各地之所以出台‘限购松绑令’，核心原因在于地方财政税收对土地财政的过度依赖，在没有房地产项目作为税收支撑、实体经济增速低迷的情况下，只能通过房地产项目来增加政府收入。”报导援引南京工业大学不动产研究所副所长吴翔华说。
据国务院发展研究中心的一份调研报告显示，在一些地方，土地直接税收及城市扩张带来的间接税收占地方预算内收入的40%，而土地出让金净收入占政府预算外收入的60%以上。
目前房地产市场的主要矛盾正从总体偏紧逐渐转为结构性过剩。国家统计局新闻发言人盛来运说，房地产市场的分化调整，短期确实对经济运行产生一定压力，但是房地产市场调控从长期来讲，既有利于房地产市场本身的健康运行，也有利于国民经济可持续健康发展。
然而从实践看，一些地方政府的“救市”措施几乎都没有达到预期目标，反而加剧了地方政府对土地财政的依赖症，如饮鸩止渴。
“全国中心城市不应无底线、无条件地放松限购。”住建部政策研究中心主任秦虹表示，从长期看，取消购房资格限制，违背了抑制投资投机性需求，保证合理购房需求的调控初衷。
秦虹认为，中央政府今年将继续坚持抑制投资投机性需求的政策，从而让真实的需求可以得到实现。
“维护楼市平稳健康持续发展，必须让市场在资源配置中起决定性作用。”报导援引中国指数研究院华中市场总监李国政称，改变不利的供求关系不能只依靠打压手段，既要支持正常合理的购房需求，更要增加不同层次的市场供给，发挥市场与保障的双重作用。
面对楼市低迷调整，一些城市近期频频或明或暗出台政策放松“限购”，呼和浩特和济南先后明文取消限购。
不过据中国专业房地产咨询机构--易居中国 EJ.N 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，限购取消多为传言，经该机构调研，近八成城市并未调整限购政策。
浏览中国地方政府微调房地产政策一览表，请点击： （完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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