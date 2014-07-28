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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 14:11 BJT

《中国金融债发行日程表》--7月28日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
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*国开行        至多40           7        周二招标      固息增发债    7/30-8/4
                                    (今年第14期增发债)
               至多30          10        周二招标      固息增发债    7/30-8/4
                                    (今年第15期增发债)
               至多40           3        周二招标      固息增发债    7/30-8/4
                                    (今年第16期增发债)
               至多40           1        周二招标      固息增发债    7/30-8/4
                                    (今年第18期增发债)
               至多50           5        周二招标      固息增发债    7/30-8/4
                                    (今年第19期增发债)
*农发行        至多50           1        周三招标      固息增发债    7/31-8/5
                                    (今年36期二次增发)
               至多50           3        周三招标      固息增发债    7/31-8/4
                                    (今年38期首次增发)
               至多50           5        周三招标      固息增发债    7/31-8/4
                                    (今年39期首次增发)
*进出口行          60         六个月      4.1930%      贴现金融债    7/25-8/1
                                     (今年第45期新债)
                   50           5         4.8907%      固息金融债    7/25-8/1
                                    (今年第44期增发债)
  农发行      100-200          --          --            --             8/7
  农发行      100-200          --          --            --             9/11
  农发行      100-200          --          --            --             9/22
  农发行      100-200          --          --            --            10/16
  农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)


 (整理 杨文纨； 审校 吴芳)
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