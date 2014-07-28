《中国金融债发行日程表》--7月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多40 7 周二招标 固息增发债 7/30-8/4 (今年第14期增发债) 至多30 10 周二招标 固息增发债 7/30-8/4 (今年第15期增发债) 至多40 3 周二招标 固息增发债 7/30-8/4 (今年第16期增发债) 至多40 1 周二招标 固息增发债 7/30-8/4 (今年第18期增发债) 至多50 5 周二招标 固息增发债 7/30-8/4 (今年第19期增发债) *农发行 至多50 1 周三招标 固息增发债 7/31-8/5 (今年36期二次增发) 至多50 3 周三招标 固息增发债 7/31-8/4 (今年38期首次增发) 至多50 5 周三招标 固息增发债 7/31-8/4 (今年39期首次增发) *进出口行 60 六个月 4.1930% 贴现金融债 7/25-8/1 (今年第45期新债) 50 5 4.8907% 固息金融债 7/25-8/1 (今年第44期增发债) 农发行 100-200 -- -- -- 8/7 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 吴芳)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。