全球贵金属：7月18日SPDR黄金持仓增0.22%，iShares白银持仓持平

标题新闻：美国财长努钦称希望与参众两院合作，达成一份可获国会通过的联合税务协议－CNBC
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透7月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五持仓较周四增加0.22%，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 持仓则同期持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 25,885,929.6 7月18日 25,828,188.5 7月17日 57,741.1 0.22%
iShares 322,745,849.4 7月18日 322,745,849.4 7月16日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 田建华)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)