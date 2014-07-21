中国能源：周二起汽柴油价每吨分别调降245元和235元，降幅为年内最大

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透北京7月21日 - 中国国家发改委周一通知称，决定自周二（22日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元人民币。这是年初以来第九次调整成品油价格，也是下调幅度最大的一次。
路透根据历史数据测算，和6月下旬上次调价后相比，是次汽油价格每吨降幅为2.7%，柴油价格每吨降幅为3%。调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8,735元和7,620元。
发改委网刊刊登的新闻稿称，是次降价后零售价格90号汽油0号柴油每升分别降低0.18元和0.20元。
“7月上旬以来，受地缘政治缓和等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格较大幅度下跌，”新闻稿称，此次价格调整幅度是根据7月21日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期未调价金额确定。
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发改委上次调整油价是在6月24日，当时汽、柴油供应价格每吨分别提高165元和160元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8,980和7,855元。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）
欲览详情，请点击国家发改委网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)