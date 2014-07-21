中国企业：绿地集团进军地铁投资产业，抓住地方政府融资及发展需求

路透上海7月21日 - 中国各级地方政府正面临投资保发展，但手中无“粮”的困境。国内领先的房地产企业--上海绿地集团周一宣布将大举进军国内地铁投资产业，以“轨道工程＋区域功能”的整体开发模式，尝试解决一些地方政府当前在经济发展和融资的难题。

绿地集团今日挂牌成立绿地地铁投资发展公司，并与上海申通地铁、上海建工等签署战略合作协议，由绿地牵头组成联合体在全国各地开展地铁投资开发业务。目前绿地已就多个城市进行市场调研及前期考察，年内将确立首批投资项目。

“我们要满足他们（地方政府）资金不够、又要稳增长的需要。”绿地集团董事长、总裁张玉良表示。

绿地地铁投资产业计划以包括BT（建设和转让）投资模式在内的多种方式，组建联合体，在全国多地开展轨道工程投资建设业务，同时积极参与地铁沿线区域的城市综合开发。工程竣工后，其有关权利按不同情况由政府部门以多种方式进行赎回。

他说，绿地未来业务要大规模扩张，商业模式将面临转型。投资地铁，是由点到线的突破，绿地籍此获得多方面利润，包括资金、商业设施、施工、运营管理等整个产业链各个环节。

绿地牵头的联合体将作为轨道工程投资建设主体，承担工程资金投入、规划设计、工程建设、设备运营等职能。而绿地在投资地铁产业的同时，将结合沿线土地出让作为部分回购条件，由绿地先期介入参与地铁沿线区域的综合功能开发，打造具备商业、办公、酒店等功能于一体的地铁上盖城市综合体及配套服务设施。

这种模式，不仅可减轻政府财政的回购资金压力，更将带动轨道交通及沿线功能的综合开发，快速推动各地基础交通建设、区域功能完善和经济增长。

今年中国在建轨道线路的城市已达40个，总投资规模1.6万亿元人民币，仅依靠地方政府拨款将难以支持大规模的轨道交通建设。国务院4月已宣布，决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，面向社会公开招标，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。

绿地方面指出，面对轨道工程巨大的资金需求，公司亦有准备，除了本身的规模优势，正在打造的境内外双融资平台亦将为其提供保障。

绿地在香港已借壳上市，打造了绿地香港控股 这个海外融资平台；另外，绿地已公布借壳金丰投资 计划，注入资产规模超过600亿元，目前金丰投资股东大会已通过该重组计划，接下来将寻求监管部门批准后实施。