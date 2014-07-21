中国企业：绿地集团进军地铁投资产业，抓住地方政府融资及发展需求

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透上海7月21日 - 中国各级地方政府正面临投资保发展，但手中无“粮”的困境。国内领先的房地产企业--上海绿地集团周一宣布将大举进军国内地铁投资产业，以“轨道工程＋区域功能”的整体开发模式，尝试解决一些地方政府当前在经济发展和融资的难题。
绿地集团今日挂牌成立绿地地铁投资发展公司，并与上海申通地铁、上海建工等签署战略合作协议，由绿地牵头组成联合体在全国各地开展地铁投资开发业务。目前绿地已就多个城市进行市场调研及前期考察，年内将确立首批投资项目。
“我们要满足他们（地方政府）资金不够、又要稳增长的需要。”绿地集团董事长、总裁张玉良表示。
绿地地铁投资产业计划以包括BT（建设和转让）投资模式在内的多种方式，组建联合体，在全国多地开展轨道工程投资建设业务，同时积极参与地铁沿线区域的城市综合开发。工程竣工后，其有关权利按不同情况由政府部门以多种方式进行赎回。
他说，绿地未来业务要大规模扩张，商业模式将面临转型。投资地铁，是由点到线的突破，绿地籍此获得多方面利润，包括资金、商业设施、施工、运营管理等整个产业链各个环节。
绿地牵头的联合体将作为轨道工程投资建设主体，承担工程资金投入、规划设计、工程建设、设备运营等职能。而绿地在投资地铁产业的同时，将结合沿线土地出让作为部分回购条件，由绿地先期介入参与地铁沿线区域的综合功能开发，打造具备商业、办公、酒店等功能于一体的地铁上盖城市综合体及配套服务设施。
这种模式，不仅可减轻政府财政的回购资金压力，更将带动轨道交通及沿线功能的综合开发，快速推动各地基础交通建设、区域功能完善和经济增长。
今年中国在建轨道线路的城市已达40个，总投资规模1.6万亿元人民币，仅依靠地方政府拨款将难以支持大规模的轨道交通建设。国务院4月已宣布，决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，面向社会公开招标，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。
绿地方面指出，面对轨道工程巨大的资金需求，公司亦有准备，除了本身的规模优势，正在打造的境内外双融资平台亦将为其提供保障。
绿地在香港已借壳上市，打造了绿地香港控股 这个海外融资平台；另外，绿地已公布借壳金丰投资 计划，注入资产规模超过600亿元，目前金丰投资股东大会已通过该重组计划，接下来将寻求监管部门批准后实施。
绿地集团是以上海为总部的国有控股综合性集团，以房地产企业为核心主业，能源和金融为次支柱产业，其中房地产业务以收入计去年在国内排名第二，仅次于万科 ，今年则有望超越万科。去年，绿地在传统住宅、商业地产等传统发展模式外，尝试空港经济区等新模式。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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