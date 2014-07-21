CNH动态：离岸即期近持平，境内外缺乏诱因走势黏腻

路透香港7月21日 - 离岸人民币现汇 周一盘中走势黏腻，在境内、国际均缺乏新的消息面之际，离岸汇价窄幅波动后收在上日尾盘附近，盘中主要波动区间不到30点子。

市场人士指出，尽管地缘风险仍存，但国际美元今日相对平静，境内也缺乏带动人民币汇率的因素，令离岸市场陷入暑期“休假”的情绪。

“客盘没有什么太大的变化，境内人民币平稳，CNH也是差不多，没什么变动。”一中资行人士说。

交易员表示，近期中国宏观数据趋向正面，市场揣测人民币下半年可能有温和升值空间，令人民币逢低买兴不错，6.2150-6.2200间形成初步支撑。

本地时间下午5:42时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2067，较上日升5点子或0.01%，上日尾盘在6.2072。

在中国二季度经济增速成功站上7.5%之后，投资银行汇丰控股上调中国2014年国内生产总值(GDP)增速预估至7.5%，原为7.4%；同时并将三季度增速预估从7.3%上调至7.4%。这主要是因为前期微刺激举措的效应将继续显现，而且决策者料继续维持宽松立场。

汇丰在今日发出的报告中指出，“（二季度）经济反弹给我们的预估带来上调风险。更为重要的是，地方和中央政府的偏宽松态度暗示，未来数月将有更多举措出台。”汇丰称，下半年政策面尤其是财政政策方面，将给经济带来更多支持，因为下半年往往是财政支出大幅增长期。

中国外管局副局长王小奕在接受路透专访时表示，当前人民币汇率处于比较理想的状态，后期汇率主要取决于外部货币环境和金融市场对国际收支的影响。他同时称，每年5万美元的中国居民年度换汇额度尚无放开的时间表，而对此需关注后期资金流入和流出哪方面压力更大。

境内人民币兑美元即期 微跌0.01%至6.2089，中间价 结束连六天贬势，开在6.1547，不过客盘供求相对均衡的格局仍未打破。 （完）

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