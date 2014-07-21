CNH动态：离岸即期近持平，境内外缺乏诱因走势黏腻

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透香港7月21日 - 离岸人民币现汇 周一盘中走势黏腻，在境内、国际均缺乏新的消息面之际，离岸汇价窄幅波动后收在上日尾盘附近，盘中主要波动区间不到30点子。
市场人士指出，尽管地缘风险仍存，但国际美元今日相对平静，境内也缺乏带动人民币汇率的因素，令离岸市场陷入暑期“休假”的情绪。
“客盘没有什么太大的变化，境内人民币平稳，CNH也是差不多，没什么变动。”一中资行人士说。
交易员表示，近期中国宏观数据趋向正面，市场揣测人民币下半年可能有温和升值空间，令人民币逢低买兴不错，6.2150-6.2200间形成初步支撑。
本地时间下午5:42时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2067，较上日升5点子或0.01%，上日尾盘在6.2072。
在中国二季度经济增速成功站上7.5%之后，投资银行汇丰控股上调中国2014年国内生产总值(GDP)增速预估至7.5%，原为7.4%；同时并将三季度增速预估从7.3%上调至7.4%。这主要是因为前期微刺激举措的效应将继续显现，而且决策者料继续维持宽松立场。
汇丰在今日发出的报告中指出，“（二季度）经济反弹给我们的预估带来上调风险。更为重要的是，地方和中央政府的偏宽松态度暗示，未来数月将有更多举措出台。”汇丰称，下半年政策面尤其是财政政策方面，将给经济带来更多支持，因为下半年往往是财政支出大幅增长期。
中国外管局副局长王小奕在接受路透专访时表示，当前人民币汇率处于比较理想的状态，后期汇率主要取决于外部货币环境和金融市场对国际收支的影响。他同时称，每年5万美元的中国居民年度换汇额度尚无放开的时间表，而对此需关注后期资金流入和流出哪方面压力更大。
境内人民币兑美元即期 微跌0.01%至6.2089，中间价 结束连六天贬势，开在6.1547，不过客盘供求相对均衡的格局仍未打破。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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