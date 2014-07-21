中国外汇：上半年国际服务贸易逆差589亿美元，75%由旅游贡献--外管局

路透北京7月21日 - 中国国家外汇管理局周一公布，1-6月，国际收支口径的国际服务贸易逆差累计589亿美元，其中近四分之三由旅游差额所贡献；6月单月逆差则为90亿美元，高于上月的83亿美元。

外管局自今年起公布国际收支口径的月度服务贸易差额数据，指居民与非居民之间发生的服务贸易交易，此前服务贸易数据包含在国际收支平衡表中按季编制并公布。

外管局网站新闻稿指出，贡献最大的旅游差额6月逆差为69亿美元，上半年累计为逆差440亿美元，对当期服务贸易逆差贡献率占比分别为76.7%和74.7%。

6月运输差额为逆差45亿美元，略低于上月，1-6月累计为逆差289亿美元。

海关此前数据显示，6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%。路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.8%。6月贸易顺差316亿美元，路透预估为顺差350亿美元。

为打击跨境贸易套利，央行主导的人民币贬值自2月底开始启动，4月则达到此轮贬值的高潮，人民币兑美元 并在当月底创出18个月的盘中新低至6.2676。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李然; 审校 曾祥进)