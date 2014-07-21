中国外汇：上半年国际服务贸易逆差589亿美元，75%由旅游贡献--外管局

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透北京7月21日 - 中国国家外汇管理局周一公布，1-6月，国际收支口径的国际服务贸易逆差累计589亿美元，其中近四分之三由旅游差额所贡献；6月单月逆差则为90亿美元，高于上月的83亿美元。
外管局自今年起公布国际收支口径的月度服务贸易差额数据，指居民与非居民之间发生的服务贸易交易，此前服务贸易数据包含在国际收支平衡表中按季编制并公布。
外管局网站新闻稿指出，贡献最大的旅游差额6月逆差为69亿美元，上半年累计为逆差440亿美元，对当期服务贸易逆差贡献率占比分别为76.7%和74.7%。
6月运输差额为逆差45亿美元，略低于上月，1-6月累计为逆差289亿美元。
海关此前数据显示，6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%。路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.8%。6月贸易顺差316亿美元，路透预估为顺差350亿美元。
为打击跨境贸易套利，央行主导的人民币贬值自2月底开始启动，4月则达到此轮贬值的高潮，人民币兑美元 并在当月底创出18个月的盘中新低至6.2676。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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