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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 18:08 BJT

更新版 1-《中国金融债发行日程表》--7月21日

(更新国开行新债发行规模及品种)
以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
=============================================================================
  国开行      *至多40           5        周二招标      固息金融债    7/23-7/24
                                     (今年第19期新发)
              *至多30           3        周二招标      固息增发债    7/23-7/24
                                    (今年第16期增发债)
              *至多30           7        周二招标      固息增发债    7/23-7/24
                                    (今年第14期增发债)
  江苏银行       15             3        周二招标      固息金融债    7/23-7/24
                 75             5        周二招标      固息金融债    7/23-7/24
  华夏银行     至多100         10        周四招标      二级资本债    7/24-7/25
  农发行         50             3          4.92%       固息金融债    7/18-7/21
                                      (今年40期新发)
                 50             5          5.07%       固息金融债    7/18-7/21
                                      (今年41期新发)
                 50             7          5.27%       固息金融债    7/18-7/22
                                      (今年42期新发)
                 50            10         5.3468%      固息增发债    7/18-7/22
                                    (今年23期三次增发)
  农发行      100-200          --          --            --             8/7
  农发行      100-200          --          --            --             9/11
  农发行      100-200          --          --            --             9/22
  农发行      100-200          --          --            --            10/16
  农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)


 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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