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市场报道 | 2014年 7月 21日 星期一 18:13 BJT

德国经济：预计第二季经济停滞不前，地缘政治忧虑拖累工业--央行月报

历史上看，国内需求不是德国经济的主要推动力，但是德国消费者近期撑起国内经济，因传统的引擎--出口一直不振。

路透调查的分析师本月稍早预计，第二季德国经济成长0.2%，随后五个季度均成长0.5%.

近期公布的其他的德国数据也低迷，5月出口、进口、工业订单、产出和零售销售与上月比均下滑。企业景气也向转向滑坡。(完)

(编译 朱晓军/田建华; 审校 艾茂林)
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