更新版 1-台湾货币市场：短率续处低位，整体市场月内短钱充裕

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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* 整体市场短钱充裕令短率续处低位
* 部分银行负数操作令资金略显分配不均
* 金控端及证券端带动短票发行量略增
记者 詹静宜
路透台北7月21日 - 台湾银行间短率周一续处低位。市场人士认为，部分银行间负数操作得宜，令市场资金略显资金分配不均，料本周起银行间将陆续回补积数，而目前市场月内短钱充裕，短率仍将维持在既有低位水准。
市场资金调度人士表示，本月少了季底紧缩因素影响，市场对月底资金紧缩的紧张情势明显缓和，已有少数金融机构开始提供票券商跨月资金，两周跨月拆款高位仍持在0.45%，至于月内资金则显宽裕，致银行间隔夜拆款利率依旧低迷。
〞本周有开始回补积数，市场资金短钱很多，都很好拆。〞一位负数操作的小型银行交易员说。
至于周二及周三分别有台塑化 及国泰金 总额约418亿台币现金股利发放。资调人士称，由于现金股利发放尚未进入高峰，暂看不出具体影响，毕竟钱仍留在资金池内，只要资金流动性够就不成问题。上市公司现金股利发放日程表见
此外，台湾财政部周一表示，为增加国库资金运用的弹性与灵活度，研拟将请银行对国库开出额度及固定利率，以便国库存款不足时做紧急的应用。惟此案目前尚未最终确定。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.420%，同于上日；一周拆款利率区间在0.380-0.435%，上日区间在0.380-0.450%。
**短票发票量稍增**
短票市场方面，大型票券商表示，本周起陆续有国泰金控 等金控端因应现金股利需求发行短票，以及证券端也因台股融资余额水位垫高而有发票需求，料本周整体发票量略有增加，短票利率则因银行资金去化需求踊跃而持稳既有区间。
此外，他们指出，气象局预测，中度台风麦德姆可能在周三登台，市场略有留意周三台风假干扰资金调度因素，发票落点考虑避开落点周三。
“这个月资金情势还好，不要常常有台风来乱就好 。”一大型票券商交易员说。
与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交维持在0.59%-0.60%间，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月18日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.598%，和上日稍提高。
台湾央行周一公布，共发行4,266.8亿台币存单，与今日存单到期金额4,240.8亿相较，存单发行余额增26亿。
本周央行存单到期总额为1兆6,748.3亿台币，余日落点分别为周二1,837.7亿、周三3,483.8亿、周四4,380亿及周五2,806亿。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为负113亿台币，累积超额准备为负2,715亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,735亿台币。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)利率周一没有变化。交易员表示，时序逐渐逼近月底，尽管市场资金依旧宽裕，但缺钱机构谨慎为上，均先行调度跨月资金，市场供应也仍算稳定，令市况平顺。
市场人士指出，本周虽有部分公司债交割，但市场资金足以应对，且银行端感觉仍然钱多，只要有新券源均可吸纳，预料本周利率仍将稳在当前水位。
〞部分货币型基金可能受企业股利发放的影响，资金有一些来来去去，比较不稳定，但市场整体而言不难找钱。〞一证券商交易员说。
另一票券商交易员则指出，受前两月月底市场趋紧的影响，部分法人对本月底也仍持保守态度，跨月资金的供应虽有，但量能受到控制，本周仍将持续小步调度的方式寻求跨月资金。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。
本周公债/公司债交割有周一富邦金 150亿台币、台电70亿台币公司债及F-泰鼎 6.5亿转换公司债；周四有三顾 1.5亿、百徽 2.5亿台币转换公司债发行；周五有硕禾 18亿及大联大 60亿台币转换公司债发行。宽松因素则有周一98甲4期公债本金、付息714亿台币。(完) (集体采写 林妙容; 审校 黄凯/曾祥进)
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