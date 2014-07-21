香港个股：新奥能源称计划出售LNG加工厂权益予河北威远

路透香港7月21日 - 中国民营城市燃气供应商--新奥能源 周一称，公司有计划出售分别位于北海及沁水的液化天然气(LNG)加工厂的45%及100%股权予河北威远 。

新奥能源称，目前双方均未就潜在交易条款取得共识，但同意即将开展相关的独立评估工作。新奥能源主席王玉锁持有河北威远30%以上的投票权，因此为河北威远的联系人。

公司表示，计划通过出售位于北海及沁水的LNG加工厂之权益以重组公司业务结构，以便将资源更集中于发展核心下游业务。