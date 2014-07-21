香港个股：新奥能源称计划出售LNG加工厂权益予河北威远

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透香港7月21日 - 中国民营城市燃气供应商--新奥能源 周一称，公司有计划出售分别位于北海及沁水的液化天然气(LNG)加工厂的45%及100%股权予河北威远 。
新奥能源称，目前双方均未就潜在交易条款取得共识，但同意即将开展相关的独立评估工作。新奥能源主席王玉锁持有河北威远30%以上的投票权，因此为河北威远的联系人。
公司表示，计划通过出售位于北海及沁水的LNG加工厂之权益以重组公司业务结构，以便将资源更集中于发展核心下游业务。
新奥能源今天收升0.98%，报56.55港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)