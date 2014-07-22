重温稿--台湾货币市场：短率续处低位，整体市场月内短钱充裕

* 整体市场短钱充裕令短率续处低位

* 部分银行负数操作令资金略显分配不均

* 金控端及证券端带动短票发行量略增

记者 詹静宜

路透台北7月21日 - 台湾银行间短率周一续处低位。市场人士认为，部分银行间负数操作得宜，令市场资金略显资金分配不均，料本周起银行间将陆续回补积数，而目前市场月内短钱充裕，短率仍将维持在既有低位水准。

市场资金调度人士表示，本月少了季底紧缩因素影响，市场对月底资金紧缩的紧张情势明显缓和，已有少数金融机构开始提供票券商跨月资金，两周跨月拆款高位仍持在0.45%，至于月内资金则显宽裕，致银行间隔夜拆款利率依旧低迷。

〞本周有开始回补积数，市场资金短钱很多，都很好拆。〞一位负数操作的小型银行交易员说。

至于周二及周三分别有台塑化 及国泰金 总额约418亿台币现金股利发放。资调人士称，由于现金股利发放尚未进入高峰，暂看不出具体影响，毕竟钱仍留在资金池内，只要资金流动性够就不成问题。上市公司现金股利发放日程表见

此外，台湾财政部周一表示，为增加国库资金运用的弹性与灵活度，研拟将请银行对国库开出额度及固定利率，以便国库存款不足时做紧急的应用。惟此案目前尚未最终确定。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.420%，同于上日；一周拆款利率区间在0.380-0.435%，上日区间在0.380-0.450%。

**短票发票量稍增**

短票市场方面，大型票券商表示，本周起陆续有国泰金控 等金控端因应现金股利需求发行短票，以及证券端也因台股融资余额水位垫高而有发票需求，料本周整体发票量略有增加，短票利率则因银行资金去化需求踊跃而持稳既有区间。

此外，他们指出，气象局预测，中度台风麦德姆可能在周三登台，市场略有留意周三台风假干扰资金调度因素，发票落点考虑避开落点周三。

“这个月资金情势还好，不要常常有台风来乱就好 。”一大型票券商交易员说。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交维持在0.59%-0.60%间，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月18日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.598%，和上日稍提高。

台湾央行周一公布，共发行4,266.8亿台币存单，与今日存单到期金额4,240.8亿相较，存单发行余额增26亿。

本周央行存单到期总额为1兆6,748.3亿台币，余日落点分别为周二1,837.7亿、周三3,483.8亿、周四4,380亿及周五2,806亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为负113亿台币，累积超额准备为负2,715亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,735亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周一没有变化。交易员表示，时序逐渐逼近月底，尽管市场资金依旧宽裕，但缺钱机构谨慎为上，均先行调度跨月资金，市场供应也仍算稳定，令市况平顺。

市场人士指出，本周虽有部分公司债交割，但市场资金足以应对，且银行端感觉仍然钱多，只要有新券源均可吸纳，预料本周利率仍将稳在当前水位。

〞部分货币型基金可能受企业股利发放的影响，资金有一些来来去去，比较不稳定，但市场整体而言不难找钱。〞一证券商交易员说。

另一票券商交易员则指出，受前两月月底市场趋紧的影响，部分法人对本月底也仍持保守态度，跨月资金的供应虽有，但量能受到控制，本周仍将持续小步调度的方式寻求跨月资金。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。