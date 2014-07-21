国际油市：亚洲180-cst燃料油现货贴水跌至近三个月低点，因卖盘涌现

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡7月21日 - 亚洲180-cst燃料油现货贴水周一连续第五日扩大，跌至近三个月低点，贸易商称这是由于现货交易时的激进卖盘所致。
路透数据显示，180-cst燃料油较新加坡现货每吨贴水3.21美元，较周五每吨下滑0.21美元。
现货交易收盘时，最低有效报价为每吨较新加坡现货报价贴水3美元。
“180-cst燃料油8月/9月互换价差处于每吨现货溢价约1.75美元，人们愿意大幅贴水卖出180-cst燃料油，这并不反映市场现状，”一家新加坡贸易商称。
路透数据显示，8/9月价差周一为每吨1.75美元。
BP从摩科瑞买入2万吨180-cst燃料油，8月15-19日装船，7月未装运量价格为较新加坡现货价每吨贴水1美元。
嘉能可向KIB Energy出售2万吨180-cst燃料油，8月16-20日装船，7月未装运量价格为较新加坡现货价每吨贴水2.5美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 龚芳)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)