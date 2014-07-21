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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 18:48 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油现货贴水跌至近三个月低点，因卖盘涌现

路透新加坡7月21日 - 亚洲180-cst燃料油现货贴水周一连续第五日扩大，跌至近三个月低点，贸易商称这是由于现货交易时的激进卖盘所致。

路透数据显示，180-cst燃料油较新加坡现货每吨贴水3.21美元，较周五每吨下滑0.21美元。

现货交易收盘时，最低有效报价为每吨较新加坡现货报价贴水3美元。

“180-cst燃料油8月/9月互换价差处于每吨现货溢价约1.75美元，人们愿意大幅贴水卖出180-cst燃料油，这并不反映市场现状，”一家新加坡贸易商称。

路透数据显示，8/9月价差周一为每吨1.75美元。

BP从摩科瑞买入2万吨180-cst燃料油，8月15-19日装船，7月未装运量价格为较新加坡现货价每吨贴水1美元。

嘉能可向KIB Energy出售2万吨180-cst燃料油，8月16-20日装船，7月未装运量价格为较新加坡现货价每吨贴水2.5美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 龚芳)
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