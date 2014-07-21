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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 18:53 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小跌，受豆油疲软及马币走坚影响

尽管出口数据强劲暗示棕榈油需求强劲，但豆油市场不振，且本地货币升值阻碍棕榈油升势。

马币周一升值0.27%至3.1750马币兑一美元。

“出口状况不错，但市场仍受到许多外部因素打压，包括马币较上周升值，”吉隆坡一家外资商品经纪商交易员表示。

指标10月棕榈油合约 跌0.5%至每吨2,297马币，盘中交投区间位于2,288-2,304马币。

总成交量为22,467口，略低于均值的35,000口。

“没有明确方向，因所有外部因素都偏空，国内的利多已经反映在价格上，”另一名吉隆坡交易商表示，“预料交投放缓，成交量萎缩。”

路透市场分析师王涛认为，从波浪型态及费波纳奇分析来看，棕榈油的空头目标区间为2,250-2,268马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译/审校 龚芳/张明钧)
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