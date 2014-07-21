马来西亚期市：棕榈油期货小跌，受豆油疲软及马币走坚影响

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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尽管出口数据强劲暗示棕榈油需求强劲，但豆油市场不振，且本地货币升值阻碍棕榈油升势。
马币周一升值0.27%至3.1750马币兑一美元。
“出口状况不错，但市场仍受到许多外部因素打压，包括马币较上周升值，”吉隆坡一家外资商品经纪商交易员表示。
指标10月棕榈油合约 跌0.5%至每吨2,297马币，盘中交投区间位于2,288-2,304马币。
总成交量为22,467口，略低于均值的35,000口。
“没有明确方向，因所有外部因素都偏空，国内的利多已经反映在价格上，”另一名吉隆坡交易商表示，“预料交投放缓，成交量萎缩。”
路透市场分析师王涛认为，从波浪型态及费波纳奇分析来看，棕榈油的空头目标区间为2,250-2,268马币。(完)
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(编译/审校 龚芳/张明钧)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)