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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 19:43 BJT

东南亚股市：多数上扬，印尼股市在总统大选结果出炉前逼近14个月高位

泰国股市 亦创逾一年来最高收位，受外资流入1,749万美元所助；外资看好泰国经济会加速增长，且银行将发布强劲获利等。

越南股市 涨0.8%至逾三个月高位，新加坡股市 涨0.1%至2013年5月30日高位。

马来西亚股市 则逆势下跌0.2%，外资周一流出4,182万美元。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 443.51 2.70 +0.61 +14.20 388.37

新加坡 3314.27 3.74 +0.11 +4.64 3167.43

马来西亚 1868.64 -4.33 -0.23 +0.09 1866.96

泰国 1538.55 5.14 +0.34 +18.47 1298.71

印尼 5127.12 40.11 +0.79 +19.96 4274.18

菲律宾 6874.88 21.81 +0.32 +16.72 5889.83

越南 601.04 4.78 +0.80 +19.11 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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