东南亚股市：多数上扬，印尼股市在总统大选结果出炉前逼近14个月高位

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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泰国股市 亦创逾一年来最高收位，受外资流入1,749万美元所助；外资看好泰国经济会加速增长，且银行将发布强劲获利等。
越南股市 涨0.8%至逾三个月高位，新加坡股市 涨0.1%至2013年5月30日高位。
马来西亚股市 则逆势下跌0.2%，外资周一流出4,182万美元。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 443.51 2.70 +0.61 +14.20 388.37
新加坡 3314.27 3.74 +0.11 +4.64 3167.43
马来西亚 1868.64 -4.33 -0.23 +0.09 1866.96
泰国 1538.55 5.14 +0.34 +18.47 1298.71
印尼 5127.12 40.11 +0.79 +19.96 4274.18
菲律宾 6874.88 21.81 +0.32 +16.72 5889.83
越南 601.04 4.78 +0.80 +19.11 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)