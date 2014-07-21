重发-东欧情势：英国首相卡梅伦称，欧盟准备好对俄罗斯加强制裁

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路透伦敦7月21日 - 英国首相卡梅伦周一对俄罗斯总统普京发出警告，称欧盟已经准备对俄国进行更严格制裁。

卡梅伦称，“俄罗斯必须知道的是，若他们不大幅改变其行为，则将会遭到制裁。”“欧盟将准备好采取进一步行动。”

卡梅伦表示，制裁措施可能冲击那些具有国防用途的先进工业产品，但他未进一步论及细节；卡梅伦周日曾与法国总统奥朗德及德国总理梅克尔通话。

卡梅伦称，普京应该确保乌克兰境内俄罗斯支持的分离主义者完全开放飞机失事地点，而他同时也直白地要求克里姆林宫停止供应武器给叛军。